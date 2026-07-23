Il Nõmme Kalju si prepara a una sfida decisiva nel ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League contro lo Shelbourne. La partita si disputerà in Estonia, ma su campo neutro al Pärnu Ranna Stadium, con la formazione di casa chiamata a compiere una difficile rimonta dopo il pesante risultato maturato nella gara d'andata.

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Il momento delle due squadre

In Irlanda lo Shelbourne ha infatti imposto la propria superiorità vincendo per 5-2 e costruendo un vantaggio importante in vista dei 90 minuti conclusivi. La squadra irlandese ha dominato diversi aspetti della partita, chiudendo con il 55% di possesso palla contro il 45% degli avversari, oltre a prevalere nettamente nei tiri in porta (12 a 5) e nei calci d'angolo (12 a 2).

Lo Shelbourne ha trovato la via del gol con Rodrigo Freitas, Sean Moore, autore di una doppietta, Alistair Coote e Daniel Ring. Per il Nõmme Kalju, invece, entrambe le reti sono state realizzate da Enrike Lothar, unico protagonista offensivo capace di tenere vive le speranze del club estone.

Per passare il turno, il Nõmme Kalju dovrà ora affrontare una vera e propria montagna da scalare: serviranno almeno tre gol di scarto per riportare in equilibrio il confronto. La squadra estone non ha alternative e dovrà partire con grande aggressività, cercando di mettere pressione agli avversari fin dalle prime battute.

Lo Shelbourne, forte del risultato dell'andata, potrà invece gestire il vantaggio accumulato e puntare su una gara più prudente, cercando di sfruttare gli spazi lasciati inevitabilmente da un Nõmme Kalju costretto ad attaccare.

La qualificazione resta dunque nelle mani della formazione irlandese, ma il ritorno in Estonia promette intensità e grande battaglia, con i padroni di casa pronti a giocarsi tutte le proprie possibilità fino all'ultimo minuto.

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