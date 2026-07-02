La sfida di tennis tra Daria Kasatkina e Naomi Osaka è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca venerdì 3 luglio alle ore 12:00. Un match di altissimo livello tra due delle giocatrici più talentuose del circuito WTA, entrambe determinate a conquistare un posto nel terzo turno dello Slam londinese.

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La Kasatkina arriva a questo appuntamento con il suo tennis ricco di variazioni e una notevole intelligenza tattica, mentre la Osaka punta a fare la differenza grazie alla potenza del servizio e dei colpi da fondo campo. Sarà una sfida tra due filosofie di gioco molto diverse, che promette grande spettacolo.

Daria Kasatkina: caratteristiche e carriera

Daria Kasatkina, nata nel 1997 a Togliatti, è una delle tenniste russe più continue dell'ultimo decennio. Entrata stabilmente tra le migliori giocatrici del circuito, ha conquistato numerosi titoli WTA e ha raggiunto risultati di prestigio anche negli Slam, distinguendosi per la sua costanza di rendimento.

Dal punto di vista tecnico è una giocatrice molto diversa rispetto alla maggior parte delle colleghe del circuito. Preferisce costruire il punto con pazienza, alternando palle cariche di topspin, traiettorie corte, cambi di ritmo e smorzate. La sua grande intelligenza tattica le permette spesso di disinnescare le avversarie più potenti, costringendole a giocare fuori comfort zone.

Anche sull'erba di Wimbledon riesce a esprimere un tennis efficace grazie alla sua capacità di leggere gli scambi e adattarsi alle diverse situazioni di gioco.

Naomi Osaka: caratteristiche e carriera

Naomi Osaka, nata nel 1997 a Osaka, è una delle giocatrici più vincenti della sua generazione. L'ex numero uno del mondo ha conquistato quattro titoli del Grande Slam e si è affermata come una delle protagoniste assolute del tennis femminile negli ultimi anni.

La giapponese basa il proprio gioco su un servizio devastante e su colpi da fondo campo estremamente potenti. Quando riesce a trovare continuità con il diritto e il rovescio può dominare gli scambi contro qualsiasi avversaria, imponendo un ritmo molto elevato.

Pur avendo ottenuto i suoi risultati migliori sul cemento, Osaka continua a crescere anche sull'erba, superficie sulla quale può sfruttare al massimo la qualità del servizio e la velocità dei suoi colpi.

Dove vedere Kasatkina-Osaka in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Kasatkina-Osaka, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Kasatkina proverà a spezzare il ritmo dell'avversaria con continue variazioni e grande precisione tattica.

Osaka cercherà invece di imporre fin dai primi game la propria potenza, sfruttando servizio e accelerazioni da fondo campo per comandare gli scambi. Si prevede una sfida abbastanza interessante e ricca di spunti, con il palio il passaggio del turno.

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