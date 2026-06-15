Il primo turno del WTA 500 di Berlino propone una sfida interessante tra Madison Keys e Xinyu Wang, due giocatrici che inaugurano la propria stagione sull'erba con ambizioni differenti ma la stessa necessità di partire con il piede giusto. Sui campi del prestigioso Rot-Weiss Tennis Club, l'americana cercherà di confermare il proprio status di specialista delle superfici rapide, sfruttando un gioco aggressivo che negli anni le ha regalato grandi soddisfazioni anche a Wimbledon. Dall'altra parte, la cinese vuole dimostrare di poter competere ad alti livelli anche sull'erba, superficie sulla quale punta a rilanciare una stagione finora caratterizzata da risultati altalenanti. Le caratteristiche tecniche delle due tenniste lasciano presagire una partita ricca di ritmo e colpi vincenti. Keys arriva con i favori del pronostico grazie alla maggiore esperienza e a un tennis particolarmente adatto alle condizioni veloci di Berlino, ma Wang possiede qualità e potenza sufficienti per mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Molto dipenderà dalla capacità di entrambe di limitare gli errori non forzati e trovare rapidamente il giusto feeling con una superficie che spesso premia chi riesce a prendere l'iniziativa fin dai primi scambi. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU

Keys-Wang: dove vedere il WTA di Berlino in TV e in Streaming

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Keys-Wang nel palinsesto Live

Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU