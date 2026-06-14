La sfida di tennis tra Madison Keys e Qinwen Zheng Wang è valida per i sedicesimi di finale del WTA 500 di Berlino e si gioca lunedì 15 giugno alle ore 10:00. Un incontro di grande livello tra due giocatrici molto potenti, pronte a contendersi un posto nel turno successivo del torneo su erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Keys arriva a questo appuntamento con il suo consueto tennis aggressivo e la capacità di comandare gli scambi con il servizio e il diritto. L’americana, quando in giornata, è una delle giocatrici più difficili da affrontare su superfici rapide come l’erba.

La Wang, invece, è una tennista in forte crescita, dotata di grande fisicità e di un tennis sempre più completo. La cinese proverà a rispondere con solidità e continuità, cercando di allungare gli scambi per mettere in difficoltà l’avversaria.

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Il momento delle due tenniste

Keys cercherà di imporre il proprio ritmo con servizio e aggressività da fondo campo.

Wang proverà invece a giocare con ordine e continuità, cercando di sfruttare ogni calo dell’avversaria per restare in partita.

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