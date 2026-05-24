L’atmosfera che accompagna KFUM-Rosenborg è proprio quella delle partite sporche, tese, di quelle dove basta un episodio per cambiare completamente la stagione. Lunedì 25 maggio alle ore 17:00, alla KFUM Arena, si affrontano due squadre che stanno vivendo un momento complicato e che hanno bisogno di punti quasi quanto dell’aria. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KFUM-ROSENBORG CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA KFUM-ROSENBORG SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove guardare KFUM-Rosenborg in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

Gli utenti registrati suavranno la possibilità di seguire la garain. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il KFUM arriva da due sconfitte consecutive e la classifica inizia a farsi pesante. La squadra continua ad avere coraggio nel gioco, ma dietro concede troppo e spesso paga ogni minima distrazione. Pure contro il Brann si è vista una squadra viva, ma troppo fragile quando gli avversari alzano ritmo e intensità. “Accussì è dura”, direbbe qualcuno dalle parti di Palermo.

E nemmeno il Rosenborg se la passa benissimo. La sconfitta interna contro l’Aalesund ha aumentato ancora di più la pressione attorno a una squadra che sembra sempre sul punto di svoltare senza però riuscirci davvero. Il possesso palla non manca, le occasioni nemmeno, ma spesso il Rosenborg dà la sensazione di essere troppo morbido nei momenti decisivi della partita.

Probabili formazioni

Il KFUM dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 aggressivo sugli esterni e molto diretto nelle ripartenze offensive. Davanti a Oedegaard agiranno Schneider, Skaret e Saunes, mentre Hoseth e Sjoekvist avranno il compito di spingere continuamente sulle fasce. In mezzo spazio a Rasch e Hestnes, con Gyedu e Haltvik alle spalle di Vinjor.

Il Rosenborg dovrebbe invece rispondere con un 4-2-3-1 più tecnico e orientato al possesso palla. Wahlstedt guiderà la difesa composta da Mortensen, Roesten, Nemcik e Solheim Dahl. In mediana agiranno Vaeaenaenen e Fossum, mentre sulla trequarti ci saranno Sahsah, Bomholt e Konradsen Ceide alle spalle di Islamovic.

KFUM (3-4-2-1): Oedegaard; Schneider, Skaret, Saunes; Hoseth, Rasch, Hestnes, Sjoekvist; Gyedu, Haltvik; Vinjor.

Rosenborg (4-2-3-1): Wahlstedt; Mortensen, Roesten, Nemcik, Solheim Dahl; Vaeaenaenen, Fossum; Sahsah, Bomholt, Konradsen Ceide; Islamovic.

IL MATCH TRA KFUM-ROSENBORG SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA