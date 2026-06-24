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Il confronto tra Karen Khachanov e Billy Harris mette contro esperienza internazionale e entusiasmo del pubblico di casa. Il russo parte da favorito, ma il britannico arriva con il vantaggio emotivo di giocare il torneo più importante della stagione davanti ai propri tifosi. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui KhachanovKhachanov arriva con il peso della maggiore esperienza: semifinalista Slam in passato, dotato di un servizio potente e di un dritto capace di fare la differenza sui campi rapidi. A Wimbledon il suo obiettivo è sfruttare la combinazione tra fisico, potenza e capacità di reggere i cinque set.
Qui HarrisBilly Harris vive una fase speciale della carriera: dopo un percorso lungo e difficile è riuscito a entrare stabilmente nel circuito maggiore. Sull’erba può diventare pericoloso grazie al servizio e alla conoscenza dell’ambiente britannico, ma dovrà evitare di concedere troppe occasioni a un giocatore esperto come Khachanov.
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