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l momento dei due giocatori

Karen Khachanov arriva in Germania dopo un Roland Garros concluso al terzo turno. A Parigi il russo ha dato battaglia contro Jesper de Jong, sfiorando una clamorosa rimonta dopo aver annullato due match point nel quarto set, prima di arrendersi al quinto. Nel complesso la sua stagione non è stata particolarmente brillante, eccezion fatta per l'ottimo percorso agli Internazionali d'Italia, dove ha raggiunto i quarti di finale. Il passaggio all'erba potrebbe però rappresentare una svolta. Khachanov possiede infatti un tennis che si adatta bene alle superfici rapide grazie a una prima di servizio pesante e a colpi da fondo campo particolarmente incisivi.

Ethannon sta attraversando il miglior momento dell'anno. L'americano arriva ad Halle dopo una serie di risultati poco positivi e senza vittorie nelle ultime quattro partite disputate. Resta però un giocatore pericoloso, capace di esprimere un tennis aggressivo e già protagonista in stagione con il successo ottenuto nel Challenger di Phoenix.

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