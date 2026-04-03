Kings-Pelicans Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Kings-Pelicans, match valido la fase conclusiva della regular-season: info partita, diretta TV e Streaming Gratis della NBA su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 3 aprile - 10:28

Sfida interessante in NBA tra i New Orleans Pelicans e i Sacramento Kings, due squadre che arrivano a questo match con stati di forma diversi ma entrambe con qualcosa da dimostrare. Il confronto mette di fronte una squadra che vuole interrompere un momento negativo e un’altra che cerca continuità dopo un successo recente, rendendo la partita potenzialmente equilibrata e combattuta fino agli ultimi possessi. In palio c'è l'onore delle armi dopo una stagione deludente per entrambi.

Kings-Pelicans: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv — KINGS PELICANS NBA BASKET DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Sacramento Kings e New Orleans Pelicans in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming: —

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Kings-Pelicans nel palinsesto Live

Qui New Orleans Pelicans — I New Orleans Pelicans si presentano all’appuntamento in evidente difficoltà, reduci da una lunga serie di sconfitte consecutive che ha frenato completamente il loro ritmo. Nelle ultime uscite la squadra ha faticato soprattutto dal punto di vista difensivo, concedendo molti punti agli avversari e mostrando poca continuità nei momenti chiave. Anche in trasferta il rendimento recente non è incoraggiante, con diverse battute d’arresto che hanno evidenziato problemi di solidità e gestione delle partite.

Qui Sacramento Kings — Situazione diversa, ma comunque non perfetta, per i Sacramento Kings, che arrivano da una vittoria nell’ultima gara e con un leggero segnale di ripresa. Nonostante un rendimento altalenante nelle ultime settimane, i Kings hanno mostrato buone capacità offensive e maggiore fluidità rispetto agli avversari, anche se restano vulnerabili nella propria metà campo. Il fattore campo e l’inerzia positiva dell’ultima partita potrebbero dare loro fiducia in vista di questa sfida.