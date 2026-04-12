Knicks-Hornets Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Knicks-Hornets: info partita, dove vedere la parte conclusiva della regular season della NBA in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 09:02)

L’ultima giornata di regular season mette di fronte gli Charlotte Hornets e i New York Knicks in una sfida che, pur con obiettivi diversi, mantiene un peso specifico rilevante per entrambe. Guarda ora Knicks-Hornets GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Knicks-Hornets: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv — KNICKS HORNETS NBA BASKET DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra New York Knicks e Charlotte Hornets in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming: —

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Knicks-Hornets nel palinsesto Live

Qui Knicks — I New York Knicks arrivano a questo appuntamento con grande serenità. Il terzo posto nella Eastern Conference è già al sicuro e la squadra può permettersi di gestire energie e rotazioni in vista dei playoff. Il momento è estremamente positivo: cinque vittorie consecutive e dodici successi nelle ultime quindici partite raccontano di un gruppo in piena fiducia.

L’ultimo successo contro Toronto ha confermato la solidità di una squadra capace di dominare sia a livello fisico che tecnico, con percentuali alte al tiro e grande presenza nel pitturato. Proprio per questo, è probabile che lo staff scelga di preservare alcuni titolari, riducendo i rischi in vista della post-season.

Qui Hornets — Situazione molto diversa invece per gli Charlotte Hornets, che arrivano a questa gara con la necessità di reagire. La sconfitta contro Detroit ha spento definitivamente le speranze di accesso diretto ai playoff, costringendo la squadra a passare dal play-in.

Nonostante ciò, resta ancora da definire il piazzamento finale, con una vittoria che garantirebbe il nono posto e una posizione leggermente più favorevole nel torneo preliminare. Il momento recente è altalenante: dopo una buona striscia positiva, sono arrivate due sconfitte che hanno evidenziato alcuni limiti, soprattutto nella gestione dei momenti chiave e nella difesa interna.