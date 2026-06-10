Le NBA Finals entrano in una fase cruciale con Gara 4 tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs, una serie che continua a sorprendere dopo tre vittorie consecutive ottenute dalla squadra in trasferta. Il successo degli Spurs in Gara 3 ha riaperto completamente i giochi dopo lo 0-2 iniziale, riportando entusiasmo e fiducia nella franchigia texana. Al Madison Square Garden si gioca una sfida che può cambiare l’inerzia della finale: New York vuole avvicinarsi al titolo, mentre San Antonio punta a ristabilire la parità e trasformare la serie in una battaglia al meglio delle tre partite. Guarda ora Knicks-Spurs GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Knicks

restano avanti 2-1 nella serie nonostante la sconfitta nell’ultima uscita e possono contare su un gruppo che ha dimostrato grande solidità nei momenti decisivi. Jalen Brunson continua a essere il principale riferimento offensivo, supportato dall’impatto difensivo di Anunoby e Bridges e dalla presenza sotto canestro di Karl-Anthony Towns. Dopo aver conquistato le prime due gare in trasferta, la squadra di Mike Brown è chiamata a reagire immediatamente davanti al proprio pubblico per evitare di perdere il vantaggio costruito con tanta fatica.

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Qui Spurs

Glihanno ritrovato slancio grazie al successo in Gara 3, una vittoria che ha confermato il carattere di una squadra giovane ma già estremamente competitiva. Victor Wembanyama continua a essere il leader tecnico ed emotivo del gruppo, mentre l’esperienza e la velocità di De’Aaron Fox stanno risultando fondamentali per mettere pressione alla difesa avversaria. San Antonio ha dimostrato di poter vincere anche in un ambiente ostile come il Madison Square Garden e arriva a questa sfida con la consapevolezza che un altro colpo esterno riporterebbe la serie in perfetto equilibrio.

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