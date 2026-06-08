Dove vedere Knicks-Spurs in diretta tv e streaming gratis

Gara-3 delle Finals NBA si presenta come uno dei match dell'anno. In quel di New York i tifosi stanno letteralmente impazzendo mentre il Larry O'Brien Trophy si avvicina sempre di più, proprio contro chi più di 20 anni fa aveva avuto la meglio. Con due gare di vantaggio, i Knicks hanno la possibilità di chiudere i giochi sul 3-0 davanti al proprio pubblico. La data da cerchiare in rosso è martedì 9 giugno alle ore 02:30 di notte. Per quest'occasione, il Madison Square Garden raggiungerà prezzi da record, che supereranno quelli della finale del Mondiale. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

Gara-1 non ha avuto storia, ma Gara-2 poteva essere sicuramente più positiva per i San Antonio Spurs. Victor Wembanyama stava disputando la sua solita, gigantesca, partita contro i Knicks, e ha concluso con una prestazione da 29 punti. Il suo ultimo pallone giocato, però, è stato sanguinoso quanto decisivo. Ha infatti regalato il pallone ai New York Knicks, che hanno approfittato di questo errore per attaccare e portarsi in vantaggio a pochissimi secondi dalla fine. L'assalto finale della franchigia texana non è bastato: la gara è infatti terminata punto a punto, con il risultato di 104-105. New York potrebbe chiudere definitivamente i giochi e portarsi sul risultato di 3-0 davanti al proprio pubblico, ma gli Spurs se scenderanno in campo come hanno fatto in occasione di Gara-2 potrebbero tentare di riaprire i giochi.

I probabili quintetti di New York Knicks-San Antonio Spurs

: Josh Hart, OG Anunoby, Karl-Antony Towns, Jalen Brunson, Mikal Bridges.

San Antonio Spurs: Julian Champagnie, Devin Vassell, Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Stephon Castle

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