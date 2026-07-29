Giovedì 30 luglio, alle ore 20:45, lo ŠRC Bonifika ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra FC Koper e NSÍ Runavík. La formazione slovena parte da una posizione molto favorevole dopo il successo per 2-0 ottenuto nella sfida d'andata nelle Isole Faroe, mentre gli ospiti sono chiamati a una difficile rimonta per provare a mantenere vivo il sogno europeo.

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Il momento delle due squadre

Il primo confronto ha visto il Koper imporsi con autorità, riuscendo a conquistare un doppio vantaggio che permette ora alla squadra di affrontare il ritorno con maggiore tranquillità. Due gol di margine rappresentano un bottino importante in una sfida europea, soprattutto per una formazione che potrà contare sul sostegno del proprio pubblico e sulla possibilità di gestire il ritmo della partita.

L'FC Koper dovrà però evitare cali di concentrazione. Un gol segnato dall'NSÍ Runavík potrebbe riaprire improvvisamente il discorso qualificazione e mettere pressione ai padroni di casa. La priorità sarà quindi mantenere equilibrio tra i reparti, senza rinunciare alla possibilità di colpire quando si presenteranno gli spazi.

La squadra delle Isole Faroe arriva invece all'appuntamento consapevole della difficoltà della missione. Dopo la sconfitta interna per 2-0, servirà una prestazione molto più aggressiva in fase offensiva, ma allo stesso tempo grande attenzione nella fase difensiva per evitare di subire un'altra rete che chiuderebbe definitivamente il confronto.

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