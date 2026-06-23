Il Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships entra nel vivo e propone un interessante confronto tra Vit Kopriva e Ignacio Buse. I due tennisti si affronteranno nel secondo turno del torneo ATP 250 in corso sui prati di Maiorca, in Spagna, in una sfida che non rappresenta una novità assoluta nel circuito, ma che sarà il loro primo incrocio sull'erba.

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Il momento dei due tennisti

Entrambi arrivano all'appuntamento dopo aver superato brillantemente il primo turno, conquistando vittorie che hanno confermato il buon momento di forma mostrato nelle ultime settimane. Per Kopriva si è trattato di un successo particolarmente significativo, il primo della sua stagione sull'erba. Il ceco ha regolato il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-3, 6-4, offrendo una prestazione molto solida soprattutto al servizio.

Durante il match, Kopriva ha annullato tutte e quattro le palle break concesse all'avversario e ha dominato con la prima di servizio, vincendo l'86% dei punti giocati. Numeri che testimoniano una crescente confidenza con una superficie tradizionalmente non semplice da interpretare. Già la settimana precedente, ad Halle, il ceco aveva lanciato segnali importanti riuscendo a trascinare il numero tre del mondo Alexander Zverev fino al terzo set nel loro incontro d'esordio.

Dall'altra parte della rete ci sarà però un Ignacio Buse carico di entusiasmo dopo una delle imprese più sorprendenti del torneo. Il peruviano ha infatti eliminato Stefanos Tsitsipas, ex numero tre del ranking mondiale e campione dell'edizione 2022 del torneo maiorchino.

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