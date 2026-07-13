La sfida di tennis tra Vit Kopriva e Dino Prizmic è valida per i sedicesimi di finale dell'ATP 250 di Umag, in Croazia, e si gioca lunedì 13 luglio alle ore 21:00. Un match molto interessante sulla terra battuta croata tra due giocatori che conoscono bene questa superficie: da una parte il ceco, specialista dei campi lenti e con maggiore esperienza nel circuito Challenger, dall'altra il giovane talento croato, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Il Plava Laguna Croatia Open Umag è uno storico torneo ATP 250 sulla terra rossa, in programma dal 13 al 18 luglio 2026. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Prizmic arriva all'appuntamento con il vantaggio del fattore campo e con un ottimo rendimento sulla terra battuta, mentre Kopriva punta sulla sua solidità e sulla grande esperienza maturata nei tornei su questa superficie.

Vit Kopriva: caratteristiche e carriera

Vit Kopriva, nato nel 1997 in Repubblica Ceca, è un tennista che ha costruito gran parte della propria carriera sulla terra battuta. Dopo diversi anni nel circuito Challenger, è riuscito ad affacciarsi con maggiore continuità anche ai tornei ATP, raggiungendo la top 100 mondiale.

Il suo tennis è quello tipico dello specialista della terra rossa: grande resistenza fisica, ottima capacità difensiva e una notevole abilità nel prolungare gli scambi. Non basa il proprio gioco sulla potenza, ma sulla regolarità e sulla capacità di aspettare il momento giusto per accelerare.

Dino Prizmic: caratteristiche e carriera

Dino Prizmic, nato nel 2005 in Croazia, è uno dei giovani più promettenti del tennis mondiale. Dopo aver dominato a livello juniores, vincendo anche il Roland Garros Junior nel 2023, ha iniziato rapidamente il percorso tra i professionisti ottenendo risultati importanti. A Umag rappresenta anche una delle principali speranze del pubblico di casa.

Il suo stile di gioco ricorda molto la scuola croata e balcanica: grande intensità da fondo campo, ottima lettura tattica e capacità di alternare difesa e attacco. È un giocatore molto completo, ancora in crescita ma già capace di mettere in difficoltà avversari esperti.

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Il momento dei due tennisti

Kopriva arriva a Umag con l'obiettivo di sfruttare ancora una volta il suo grande feeling con la terra battuta. Il ceco ha costruito gran parte dei suoi risultati proprio su questa superficie e sa gestire molto bene le partite lunghe e combattute.

Prizmic invece affronta il torneo di casa con grande entusiasmo e con la voglia di confermare le aspettative su di lui. Il giovane croato ha già dimostrato di avere qualità importanti e può contare sul sostegno del pubblico di Umag per cercare un risultato prestigioso.

Pronostico

L'ATP 250 di Umag è un torneo storicamente favorevole agli specialisti della terra battuta, dove pazienza, resistenza e capacità di gestire gli scambi diventano fondamentali. In questo contesto la sfida tra Kopriva e Prizmic si presenta molto equilibrata: il ceco ha dalla sua maggiore esperienza e una conoscenza superiore delle battaglie sulla terra, mentre il croato possiede un talento e un potenziale decisamente superiori, oltre al vantaggio di giocare davanti al pubblico di casa.

Prizmic ha già dimostrato di poter competere contro giocatori più esperti e potrebbe sfruttare la spinta emotiva del torneo casalingo, ma Kopriva rappresenta un ostacolo molto complicato perché difficilmente concede punti gratuiti. Il pronostico è leggermente dalla parte di Prizmic, favorito per il passaggio del turno grazie alla maggiore qualità individuale e al fattore campo, ma è attesa una partita molto combattuta che potrebbe arrivare al terzo set.

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