Quella tra Elisabetta Cocciaretto e Alina Korneeva sarà una sfida inedita, con le due giocatrici che non si sono mai affrontate prima in carriera. L’azzurra parte con maggiore esperienza, soprattutto sulla terra battuta, mentre per la giovane russa questa rappresenta la prima partecipazione assoluta al tabellone principale del Roland Garros.

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Il momento delle due tenniste

Korneeva è riuscita a conquistarsi l’accesso al torneo passando dalle qualificazioni, confermando le sue qualità nonostante la poca esperienza nel circuito maggiore. In questa stagione aveva già disputato il torneo di Roma, dove aveva superato le qualificazioni prima di fermarsi al primo turno.

La tennista russa, che compirà 19 anni tra poche settimane, è ancora fuori dalla top 100 mondiale e non ha ancora conquistato titoli nel circuito principale. Il miglior risultato ottenuto finora a livello WTA resta la semifinale raggiunta sul cemento di Merida nell’ottobre 2024.

Anche sulla terra battuta il suo percorso ad alto livello è ancora limitato. Prima di Parigi aveva disputato soltanto il torneo di Roma, uscendo contro Katie Volynets dopo il passaggio dalle qualificazioni. Nel circuito ITF, invece, soltanto uno dei nove titoli conquistati è arrivato sul rosso.

Pure negli Slam la sua esperienza è ancora ridotta. Nel 2024 aveva superato le qualificazioni agli Australian Open riuscendo anche a vincere una partita nel main draw. Successivamente, però, tra Australian Open 2025 e gli altri Major, era stata eliminata più volte nelle qualificazioni. A Parigi, invece, è riuscita a cambiare marcia battendo Hibino, Ortenzi in rimonta e Riera per conquistare il suo primo tabellone principale al Roland Garros.

Elisabetta Cocciaretto si presenta invece a Parigi da numero 38 del ranking mondiale. La tennista italiana ha iniziato bene il 2026 vincendo il torneo di Hobart sul cemento, mentre la stagione sulla terra non ha regalato risultati particolarmente brillanti. I migliori piazzamenti sono arrivati con gli ottavi di finale raggiunti a Charleston e Rouen. Agli Internazionali d’Italia, infine, il suo cammino si è fermato al terzo turno contro Iga Swiatek.