Il primo turno dell'MSC Hamburg Ladies Open propone la sfida tra Tamara Korpatsch e Victoria Jimenez Kasintseva, un confronto tra due giocatrici capaci di interpretare il tennis in maniera completa, alternando efficacemente il gioco da fondo campo alle discese a rete.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI KORPATSCH-KASINTESEVA A SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Korpatsch-Kasintseva in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Korpatsch-Kasintseva BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due tenniste

Korpatsch arriva all'appuntamento davanti al pubblico di casa con l'obiettivo di sfruttare al meglio il fattore campo e la conoscenza delle condizioni della terra battuta di Amburgo. La tennista tedesca punta sulla solidità negli scambi e sulla capacità di rimanere concentrata nei momenti più importanti della partita.

Dall'altra parte della rete ci sarà Victoria Jimenez Kasintseva, giovane talento che ha già dimostrato di avere qualità importanti e un tennis completo. La giocatrice andorrana proverà a mettere in difficoltà l'avversaria facendo leva sulla varietà del proprio gioco e sulla capacità di adattarsi ai diversi ritmi dello scambio.

La sfida si presenta quindi come un confronto equilibrato tra due interpreti che possono trovare soluzioni sia dalla linea di fondo sia nelle fasi più offensive. La gestione dei punti importanti e la continuità durante l'arco dell'incontro potrebbero essere gli elementi decisivi per stabilire chi conquisterà il passaggio del turno.

Ad Amburgo è atteso dunque un match combattuto, nel quale esperienza, condizioni fisiche e capacità tattiche avranno un ruolo fondamentale.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI KORPATSCH-KASINTESEVA A SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO