Controllo e passaggio: l'esercizio della Francia fa impazzire i tifosi

La sfida di tennis tra Tamara Korpatsch ed Elena-Gabriela Ruse è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 in Olanda e si gioca martedì 9 giugno alle ore 10:00. Un incontro equilibrato tra due giocatrici che puntano a iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso nel torneo e conquistare un posto negli ottavi di finale. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Korpatsch arriva a questo appuntamento con il suo tennis molto regolare e basato sulla continuità da fondo campo. La tedesca proverà a costruire il match con pazienza, limitando gli errori e cercando di allungare gli scambi.

La Ruse, invece, è una giocatrice dotata di maggiore aggressività e capace di trovare soluzioni vincenti soprattutto quando riesce a imporre il proprio ritmo. La romena cercherà di prendere l’iniziativa fin dalle prime battute.

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Il momento delle due tenniste

Korpatsch cercherà di imporre continuità e solidità da fondo campo per controllare il ritmo dell’incontro.

Ruse proverà invece a sfruttare la propria aggressività per prendere rapidamente il comando degli scambi e indirizzare la partita dalla sua parte.

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