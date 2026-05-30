Marta Kostyuk si presenta ai quarti di finale del Roland Garros con un dato che attira inevitabilmente l'attenzione: l'ucraina è l'unica giocatrice del circuito a non aver ancora conosciuto la sconfitta sulla terra battuta in questa fase della stagione. Un rendimento eccezionale che le ha permesso di arrivare fino alle fasi decisive dello Slam parigino con grande fiducia e la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli.

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Il momento delle due tenniste

Per continuare la propria corsa, però, Kostyuk dovrà superare l'ostacolo più difficile possibile: Iga Świątek. La polacca, autentica specialista della terra rossa, ha già conquistato quattro volte il Roland Garros ed è considerata una delle avversarie più temibili quando si gioca su questa superficie. La sua esperienza e il suo straordinario rendimento a Parigi la rendono ancora una delle principali candidate al titolo.

La sfida assume un interesse particolare proprio per il contrasto tra il momento di forma delle due tenniste. Da un lato c'è Kostyuk, protagonista di una stagione sulla terra battuta praticamente perfetta; dall'altro Świątek, che negli ultimi anni ha costruito gran parte del proprio successo proprio sui campi del Roland Garros.

Anche i precedenti sembrano pendere nettamente dalla parte della polacca. Le due giocatrici si sono affrontate quattro volte nel circuito e in tutte le occasioni è stata Świątek a uscire vincitrice. Uno dei confronti si è concluso anche con il ritiro dell'ucraina, contribuendo ad alimentare un bilancio finora senza successi per Kostyuk.

Nonostante ciò, i risultati passati potrebbero avere un peso relativo in vista di questo nuovo capitolo della loro rivalità. L'attuale condizione dell'ucraina e il livello di tennis mostrato nelle ultime settimane suggeriscono infatti uno scenario più equilibrato rispetto a quanto raccontino le statistiche.

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