Il primo turno di Wimbledon mette di fronte Aleksandar Kovacevic e Botic van de Zandschulp, due giocatori alla ricerca di continuità dopo una stagione sull'erba tutt'altro che brillante. Entrambi arrivano a Londra con poche vittorie nelle ultime settimane, ma l'olandese può contare su una maggiore esperienza nei tornei dello Slam e su uno storico decisamente più favorevole sui prati dell'All England Club. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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attraversa un momento complicato, avendo vinto. La stagione sull'erba non ha regalato particolari soddisfazioni, con una sola vittoria in cinque incontri disputati. Inoltre, nei suoi tre precedenti a Wimbledon non è mai riuscito a superare il primo turno e, più in generale, non raggiunge il secondo turno di uno Slam dagli Australian Open 2024. Il suo rendimento sulla superficie resta limitato, come conferma il bilancio complessivo di appena sei vittorie in carriera sull'erba.arriva con, ma il dato va contestualizzato considerando il livello delle avversarie affrontate. Sull'erba ha disputato pochi incontri, fermandosi al secondo turno del Queen's dopo la sconfitta contro Tommy Paul. A Wimbledon vanta però risultati decisamente migliori rispetto al rivale: nel 2022 raggiunse gli ottavi di finale e nelle stagioni successive è sempre riuscito almeno a superare il primo turno. Inoltre, ha già sconfitto Kovacevic quest'anno agli Internazionali d'Italia.

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