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La sfida di tennis tra Barbora Krejcikova e Viktoriya Tomova è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Atene, in Grecia, e si gioca martedì 14 luglio alle ore 15:00. Un confronto che vede opposte due giocatrici con esperienza internazionale ma con ambizioni differenti: la ceca parte con i favori del pronostico grazie al suo palmares e alla qualità del proprio tennis, mentre la bulgara proverà a sfruttare ogni occasione per sorprendere. L'Athens Open si disputa sul cemento outdoor dello Stadion Sports Center di Atene ed è tornato nel calendario WTA dopo oltre 35 anni di assenza nella capitale greca. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Krejcikova arriva all'appuntamento da una posizione di grande prestigio nel circuito, mentre Tomova cerca un risultato di rilievo contro una delle avversarie più quotate del tabellone.

Barbora Krejcikova: caratteristiche e carriera

Barbora Krejcikova, nata nel 1995 in Repubblica Ceca, è una delle tenniste più complete della sua generazione. Ha raggiunto il vertice della propria carriera vincendo il

in singolare e conquistando anche Wimbledon nel 2024, oltre a numerosi successi nel doppio, disciplina nella quale è stata una delle migliori giocatrici al mondo.

Dal punto di vista tecnico è una giocatrice estremamente intelligente, capace di variare molto il gioco grazie a slice, palle corte e cambi di ritmo. Possiede inoltre colpi molto solidi da fondo campo e una grande capacità tattica nel leggere le partite, qualità che le permettono di adattarsi a qualsiasi superficie.

Viktoriya Tomova: caratteristiche e carriera

Viktoriya Tomova, nata nel 1995 in Bulgaria, è una giocatrice molto esperta del circuito WTA. Nel corso della carriera ha raggiunto la top 50 mondiale e si è affermata come una tennista particolarmente competitiva nei tornei internazionali.

Il suo tennis si basa soprattutto sulla regolarità e sulla capacità di rimanere dentro gli scambi. È una giocatrice ordinata, dotata di buona mobilità e capace di mettere in difficoltà le avversarie più potenti grazie alla continuità e alla precisione.

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Il momento delle due tenniste

Krejcikova arriva ad Atene con l'obiettivo di confermare il ritorno ai massimi livelli dopo alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. La ceca resta comunque una delle giocatrici più talentuose del circuito e, quando trova continuità, è in grado di battere qualsiasi avversaria.

Tomova invece punta sulla solidità e sulla capacità di trascinare le partite su ritmi più lunghi. La bulgara sa sfruttare gli errori delle avversarie e proverà a trasformare ogni scambio in una battaglia per mettere pressione alla favorita.

Pronostico

Il cemento di Atene potrebbe esaltare le qualità tecniche di Barbora Krejcikova, che dispone di un bagaglio di soluzioni molto più ampio rispetto alla sua avversaria. La ceca ha maggiore esperienza nei grandi appuntamenti, un livello di gioco superiore e una capacità tattica che spesso le permette di trovare la chiave anche contro giocatrici molto regolari. Tomova avrà bisogno di una prestazione quasi perfetta, puntando sulla continuità e cercando di evitare scambi troppo rapidi. Il pronostico è quindi dalla parte di Krejcikova, favorita per conquistare il passaggio del turno, con buone possibilità di imporsi in due set ma senza sottovalutare una rivale combattiva.

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