La sfida di tennis tra Nick Kyrgios e Corentin Moutet è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match molto atteso e potenzialmente spettacolare tra due giocatori dal talento imprevedibile e dalla grande personalità, con in palio l’accesso agli ottavi di finale. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Kyrgios arriva a questo appuntamento con il suo tennis esplosivo e imprevedibile. L’australiano può cambiare l’inerzia del match in qualsiasi momento grazie al servizio e ai colpi vincenti.

Il Moutet, invece, è un giocatore molto creativo e combattivo, capace di variare tanto il gioco e mettere in difficoltà gli avversari con soluzioni tattiche non convenzionali. Il francese cercherà di spezzare il ritmo dell’avversario.

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Il momento dei due tennisti

Kyrgios cercherà di imporre potenza e servizio per controllare il ritmo del match.

Moutet proverà invece a rispondere con creatività e continuità, cercando di far innervosire l’avversario e allungare gli scambi.

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