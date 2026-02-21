La Coruna-Eibar: dove vedere la gara gratis in streaming

Deportivo La Coruña–Eibar streaming 21 febbraio 2026 ore 16:15: probabili formazioni, analisi, momento delle squadre e dove vedere la partita di Segunda División.

Stefano Sorce 21 febbraio - 03:05

Allo stadio Abanca-Riazor va in scena una sfida interessante della Segunda División tra Deportivo La Coruna-Eibar, in programma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 16:15. Il confronto mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma ancora pienamente coinvolte nella corsa ai playoff.

Il momento del Deportivo La Coruna — Il Deportivo occupa la quarta posizione con 43 punti e resta pienamente in corsa per la promozione. Tuttavia, il momento recente non è dei migliori: tre vittorie nelle ultime dieci partite indicano una certa discontinuità. La squadra galiziana ha dimostrato qualità offensive durante la stagione, ma nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità sotto porta. In casa, però, il Deportivo resta una squadra difficile da affrontare grazie al controllo del possesso e alla capacità di gestire il ritmo della gara. Giocatori come Yeremay Hernández e Mario Soriano restano fondamentali per dare imprevedibilità e qualità nella trequarti offensiva.

Il momento dell’Eibar — L’Eibar arriva con maggiore fiducia dopo la vittoria per 2-1 contro il Racing Santander. Gli ospiti occupano l’undicesimo posto con 35 punti, ma la loro forma recente è positiva, con cinque vittorie nelle ultime dieci partite. La squadra si distingue per una buona organizzazione difensiva e una capacità concreta di colpire nei momenti decisivi. Il dato più significativo è la solidità difensiva recente, con appena 0,6 gol subiti di media nelle ultime gare. L’Eibar proverà a sfruttare le ripartenze e la compattezza difensiva per strappare un risultato positivo in trasferta.

Probabili formazioni di La Coruna-Eibar — Il Deportivo dovrebbe puntare sul classico 4-2-3-1, con Yeremay e Soriano a supporto della punta centrale.

L’Eibar risponde con lo stesso modulo, cercando equilibrio tra fase difensiva e ripartenze offensive.

Deportivo La Coruña (4-2-3-1): Álvaro Fernández; Altimira, Noubi, Loureiro, Escudero; Riki Rodríguez, Jurado; David Mella, Soriano, Yeremay Hernández; Eddahchouri.

Eibar (4-2-3-1): Magunagoitia; Cubero, Moreno, Jair, Álvaro Rodríguez; Sergio Álvarez, Nolaskoain; Corpas, Madariaga, Guruzeta; Bautista.

