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La sfida di tennis tra Dusan Lajovic e Luca Van Assche è valida per i sedicesimi di finale dell'ATP 250 di Umag, in Croazia, e si gioca lunedì 13 luglio alle ore 18:00. Un confronto molto interessante sulla terra battuta tra due giocatori con caratteristiche opposte: da una parte l'esperienza del serbo, specialista dei campi lenti e già protagonista ai massimi livelli del circuito, dall'altra la freschezza del giovane francese, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione. L'ATP 250 Plava Laguna Croatia Open Umag si disputa sulla terra rossa dal 13 al 18 luglio 2026 ed è uno degli appuntamenti storici del calendario ATP. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Lajovic arriva alla sfida forte della sua grande esperienza sui campi in terra battuta, mentre Van Assche proverà a imporre il proprio ritmo e la maggiore energia fisica per superare un avversario molto più navigato. Il match è inserito nel programma del primo turno del torneo croato.

Dusan Lajovic: caratteristiche e carriera

Dusan Lajovic, nato nel 1990 in Serbia, è uno dei giocatori più esperti del circuito ATP. Nel corso della carriera ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2019 e ha conquistato il titolo ATP di Umag nel 2019, proprio sulla terra battuta croata, superficie sulla quale ha costruito gran parte dei suoi migliori risultati.

Il suo tennis si basa soprattutto sulla qualità tecnica e sulla capacità tattica. Dotato di un ottimo rovescio a una mano e di grande sensibilità nei colpi, Lajovic ama rallentare il ritmo, variare gli effetti e costruire il punto con pazienza. È un giocatore molto intelligente, capace di mettere in difficoltà anche avversari più potenti grazie alla lettura del gioco.

Luca Van Assche: caratteristiche e carriera

Luca Van Assche, nato nel 2004 in Francia, è considerato uno dei giovani più promettenti del tennis transalpino. Dopo una brillante carriera a livello juniores, culminata con la vittoria al Roland Garros Junior nel 2021, ha iniziato rapidamente la scalata nel circuito professionistico, ottenendo importanti risultati nei tornei Challenger e arrivando nella top 100 mondiale.

Il suo stile di gioco è caratterizzato da grande intensità, rapidità negli spostamenti e capacità di sostenere scambi molto lunghi. Sulla terra battuta riesce a sfruttare la sua resistenza fisica e la capacità di trasformare la fase difensiva in una situazione offensiva.

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Il momento dei due tennisti

Lajovic arriva a Umag con la voglia di sfruttare un torneo che conosce molto bene e una superficie che ha spesso esaltato le sue qualità. Il serbo sa come gestire le partite sulla terra battuta e proverà a sfruttare tutta la propria esperienza nei momenti importanti.

Van Assche invece continua il proprio percorso di crescita nel circuito maggiore. Il francese ha già dimostrato di poter competere contro giocatori più esperti e punta sulla sua energia e sulla capacità di mantenere un ritmo elevato per mettere in difficoltà il rivale.

Pronostico

L'ATP 250 di Umag è un torneo nel quale la terra battuta premia spesso i giocatori più abituati agli scambi lunghi e alla gestione tattica dei punti. In questo senso Lajovic parte con un vantaggio importante: il serbo conosce perfettamente la superficie, ha già vinto questo torneo e possiede un bagaglio tecnico superiore.

Van Assche però rappresenta un avversario molto scomodo, perché la sua intensità fisica può creare problemi soprattutto se riesce a trascinare la partita su ritmi elevati. Il francese dovrà però limitare gli errori e trovare il modo di non entrare troppo nella ragnatela tattica di Lajovic. Il pronostico è leggermente dalla parte di Lajovic, favorito per il passaggio del turno grazie all'esperienza e alla maggiore adattabilità alla terra battuta, ma ci si aspetta una sfida combattuta con possibile arrivo al terzo set.

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