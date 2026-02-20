Lakers-Clippers live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Lakers-Clippers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 04:14)

Tutto pronto alla Crypto.com Arena per il derby di Los Angeles Lakers-Clippers. La sfida NBA, tutta nella pacific division, vede scendere sul parquet californiano la quinta contro la decima nella classifica della western conference. Palla a due venerdì 20 febbraio alle 4 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Lakers-Clippers in diretta TV e streaming gratis — Lakers-Clippers sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Lakers-Clippers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Lakers-Clippers in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Lakers-Clippers nella sezione Live Streaming.

Lakers-Clippers, derby di Los Angeles attesissimo — I Lakers tornano in campo dopo l'all star weekend come primi nella pacific (33W e 21L) ma con i Suns col fiato sul collo. La squadra prima della sosta aveva vinto 3 delle ultime 5 gare mantenendo la miglior percentuale al tiro della lega e un Doncic top scorer con 32,8 punti a serata.

I Clippers son quarti nella pacific con un ruolino di marcia di 26 vinte e 28 perse e in questo momento occupano l'ultima casella libera per i play-in. I rossoblu prima della pausa per l'all star game aveva vinto 3 degli ultimi 4 match. Questo è il quarto derby di LA della stagione e al momento il bilancio è di 2-1 per i Clippers.

I probabili quintetti di partenza di Lakers-Clippers — Lakers sul parquet di casa con Smart playmaker, Laravia guardia, Hachimura ala piccola, James ala grande e Hayes centro. Clippers che rispondono con Leonard play, Dunn guardia, Collins e Jones ali e Lopez numero 5.

LOS ANGELES LAKERS - Smart, Laravia, Hachimura, James, Hayes. All. Redick

LOS ANGELES CLIPPERS - Leonard, Dunn, Collins, Jones, Lopez. All. Lue