Dove vedere Los Angeles Lakers-Houston Rockets in diretta TV e streaming gratis

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Il momento delle due squadre

Gara-1 è stata vinta dai Los Angeles Lakers per il risultato di 107-98. La franchigia californiana, così come per tutto il primo round dei playoff, sarà senza Luka Doncic ed ha affrontato la prima sfida senza Austin Reaves, altra pedina fondamentale dello scacchiere gialloviola. Nonostante questo, il roster è profondo e di qualità: in campo infatti sono scesi Hachimura, autore di una grande prestazione, LeBron che non necessita presentazione e Marcus Smart, che ha segnato 15 punti. Ai Rockets non è servita la grande prestazione di Alperen Sengun, autore di 19 punti. Lo starter five ha portato buoni risultati, ma dalla panchina sono entrati pochi punti. Sarà proprio questo aspetto su cui la franchigia texana dovrà lavorare per provare a mettere in parità la serie.