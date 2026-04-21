Tra I match più attesi dei playoff c'è il confronto tra i Los Angeles Lakers e gli Houston Rockets. In Western Conference vedere LeBron contro Durant rappresenta una grande occasione per gli appassionati di tutto il mondo. Dopo il primo match vinto dalla franchigia californiana, mercoledì 22 aprile ci sarà Gara-2 dalle 04:30. Orario proibitivo per i fan italiani, ma che avranno l'occasione di vedere una vera parata di stelle. Scopri come seguire il match continuando a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LOS ANGELES LAKERS-HOUSTON ROCKETS SU BET365
Lo streaming live
Lakers-Rockets, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Dove vedere Los Angeles Lakers-Houston Rockets in diretta TV e streaming gratis—
Los Angeles Lakers-Houston Rockets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gara-1 è stata vinta dai Los Angeles Lakers per il risultato di 107-98. La franchigia californiana, così come per tutto il primo round dei playoff, sarà senza Luka Doncic ed ha affrontato la prima sfida senza Austin Reaves, altra pedina fondamentale dello scacchiere gialloviola. Nonostante questo, il roster è profondo e di qualità: in campo infatti sono scesi Hachimura, autore di una grande prestazione, LeBron che non necessita presentazione e Marcus Smart, che ha segnato 15 punti. Ai Rockets non è servita la grande prestazione di Alperen Sengun, autore di 19 punti. Lo starter five ha portato buoni risultati, ma dalla panchina sono entrati pochi punti. Sarà proprio questo aspetto su cui la franchigia texana dovrà lavorare per provare a mettere in parità la serie.
I probabili quintetti di Los Angeles Lakers-Houston Rockets—
Los Angeles Lakers: R. Hachimura, L. James, D. Ayton, M. Smart, L. Kennard.
Houston Rockets: A. Thompson, J. Smith, A. Sengun, J. Okogie, R. Sheppard.
E allora che aspetti? Guarda ora Los Angeles Lakers-Houston Rockets in diretta streaming gratis su BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA