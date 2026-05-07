Sabato 9 maggio ci sarà la sfida de LaLiga tra l'Atletico Madrid ed il Celta Vigo. Il match, che inizierà alle 18:30, è valido per la trentacinquesima giornata del campionato spagnolo, che potrebbe essere deciso dal Barcellona battendo il Real Madrid. La squadra di Simeone si presenta al termine della stagione senza più obiettivi concreti: ha ottenuto il pass per la prossima Champions League, non può migliorare la sua posizione in classifica ed è stato eliminato in semifinale dall'Arsenal.

Una stagione dalla doppia faccia, quindi, per i Colchoneros. Nonostante abbiano eliminato il Barcellona dalla Copa del Rey e dalla Coppa dalle Grandi Orecchie, sono arrivati cocenti eliminazioni sia in Champions che in Copa del Rey, in quest'ultima occasione contro la Real Sociedad. Il Celta Vigo dal canto suo ha da combattere e come: al di sotto c'è il Getafe di Bordalás che insegue il suo sogno europeo, ma guardandosi avanti c'è un Betis Siviglia da spodestare per guadagnare il pass per la prossima Europa League.

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