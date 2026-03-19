Domenica 22 marzo una delle sfide più intriganti del campionato spagnolo va in scena. In occasione della ventinovesima giornata, si affrontano Barcellona e Rayo Vallecano al Camp Nou. La sfida si terrà alle 14:00. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Barcellona, capolista, si presenta da grande favorita alla sfida. In settimana ha inflitto una goleada pesantissima al Newcastle in Champions League, segnando ben sette gol tra le mura amiche, che si aggiungono al gol finale segnato da Yamal in Inghilterra, per un totale di otto reti messe a segno negli ottavi di finale. Dal Real Madrid, la squadra di Flick dista quattro punti in classifica. Dall'altro lato ci sarà un'altra squadra di Madrid, il Rayo Vallecano. La squadra di Pérez sta combattendo per non retrocedere ed ha inanellato una serie di risultati utili molto interessante, che l'ha portata a schizzare al tredicesimo posto in classifica, a debita distanza dalla zona retrocessione .

Dove vedere Barcellona-Rayo Vallecano in diretta TV e streaming live

Barcellona-Rayo Vallecano sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.