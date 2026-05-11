Il Girona giocherà una delle partite più importanti della sua stagione contro la Real Sociedad. La squadra catalana è al diciassettesimo posto nel campionato spagnolo e ha soli due punti di vantaggio dal Deportivo Alavés. Ma se quest'ultimo sta combattendo per non retrocedere, guadagnando punti preziosi, il Girona non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, strappando soltanto due punti in totale. Con questi presupposti, si presenta al match che giocherà tra le mura amiche il 14 maggio alle 20:00. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.

La Real Sociedad è tra le squadre peggiori da affrontare in questo momento. La formazione di Pellegrino Matarazzo oltre ad aver battuto l'Atlético Madrid in finale di Copa del Rey vuole invertire il trend negativo che ha imboccato recentemente e che l'ha portato a non vincere alcuna partita delle ultime cinque giocate. Con 44 punti, la Real Sociedad è ora all'ottavo posto ma Athletic Club e Rayo Vallecano pressano per migliorare la propria situazione in classifica. Per la gara dell'Estadio Municipal de Montilivi, la squadra di San Sebastián è la favorita per la vittoria, ma il Girona ha disperato bisogno di punti per allontanarsi dalla zona che scotta. A tre giornate dalla fine de LaLiga, ogni partita è fondamentale ed ogni punto può rivelarsi decisivo ai fini dei verdetti della trentottesima.

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