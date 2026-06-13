La sfida di tennis tra Mikael Landaluce e Jan-Lennard Struff è valida per le finali delle qualificazioni dell’ATP 500 in Germania e si gioca domenica 14 giugno alle ore 13:00. Un match decisivo che mette in palio l’accesso al tabellone principale del torneo, con due giocatori pronti a giocarsi tutto in un confronto ad alta tensione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Landaluce arriva a questo appuntamento come giovane in grande crescita, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di maturazione nel circuito ATP. Il talento spagnolo proverà a giocare con coraggio e intensità per mettere in difficoltà un avversario più esperto.

Lo Struff, invece, è un giocatore solido e abituato a partite di questo livello. Il tedesco cercherà di far valere il proprio servizio e la potenza dei colpi per prendere il controllo degli scambi e indirizzare il match a suo favore.

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Il momento dei due tennisti

Landaluce cercherà di sfruttare energia e aggressività per provare a sorprendere il favorito e conquistare il pass per il main draw.

Struff proverà invece a imporre esperienza e solidità, puntando sulla qualità del servizio e sulla gestione dei momenti chiave.

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