Lanus-Flamengo: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Lanus-Flamengo in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 17:27)

Domani, 20 febbraio 2026, va in scena la sfida di Recopa Sudamericana tra Lanús e Flamengo, primo atto del confronto che mette di fronte i vincitori della Copa Sudamericana e della Copa Libertadores.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Lanus-Flamengo in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Recopa.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Lanus-Flamengo nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Lanús si presenta alla prima gara della Recopa con il morale misto. Il Granate, campione della Copa Sudamericana 2025, ha mantenuto la base della squadra che ha conquistato il titolo, con solo l’addio all’iconico Lautaro Acosta e qualche nuovo innesto in rosa.

Dal punto di vista dei risultati recenti, però, il team argentino ha faticato a trovare continuità nel campionato nazionale: dopo un buon inizio di Apertura con due vittorie, è arrivata una serie di imbattibilità spezzata da un 2-0 subito contro l’Independiente nell’ultimo turno, con diverse assenze tra i titolari nella formazione schierata.

La squadra brasiliana arriva alla Recopa con slancio e fiducia. Il Flamengo, vincitore della Copa Libertadores 2025, ha messo insieme una striscia positiva di risultati nelle ultime uscite, con tre vittorie consecutive in tutte le competizioni e diverse marcature di vario profilo, confermando la propria pericolosità offensiva.

Durante la preparazione in Argentina, il tecnico Filipe Luís ha potuto lavorare su diverse soluzioni tattiche, con qualche dubbio nella fase offensiva ma con elementi chiave come Pedro e Varela confermati nel gruppo dopo accertamenti medici positivi.