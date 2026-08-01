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Il campionato di Clausura argentino 2026 prosegue con la 3ª giornata, che propone la sfida tra Lanús-Instituto, in programma nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto alle 02:30 italiane. Allo Estadio Ciudad de Lanús si affrontano due squadre alla ricerca di punti importanti per trovare continuità nel nuovo torneo e migliorare il proprio rendimento nelle prime fasi della competizione.
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Il Lanús vuole sfruttare il fattore campoIl Lanús affronta la terza giornata del Clausura argentino davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di conquistare un risultato positivo. La formazione granata punta a essere protagonista nel torneo e vuole costruire il proprio percorso attraverso prestazioni solide soprattutto nelle gare casalinghe.
Davanti al pubblico dell'Estadio Ciudad de Lanús, i padroni di casa proveranno a prendere il controllo della partita e a mettere pressione all'Instituto con un atteggiamento offensivo.
L'Instituto cerca punti preziosi in trasfertaL'Instituto arriva alla sfida con la volontà di ottenere un risultato importante lontano dalle mura amiche. La squadra di Córdoba vuole trovare maggiore continuità nel Clausura e sa che una prestazione positiva contro il Lanús potrebbe rappresentare un passo importante.
Gli ospiti punteranno sull'organizzazione tattica e sulla compattezza per limitare le qualità degli avversari e provare a sfruttare le occasioni che si presenteranno.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Lanús e Instituto mette di fronte due formazioni che vogliono conquistare punti fondamentali in un campionato argentino dove l'equilibrio è spesso protagonista.
Il Lanús potrà contare sul sostegno del proprio pubblico, mentre l'Instituto proverà a sorprendere con una prestazione attenta e concreta. Una partita nella quale gli episodi potrebbero risultare decisivi.
Le probabili formazioni di Lanús-InstitutoLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero schierare i migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la terza giornata del campionato di Clausura argentino.
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