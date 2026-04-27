Equilibrio totale e posta altissima nel girone: Lanus-LDU Quito, in programma nella notte tra il 28 e il 29 aprile 2026 alle ore 00:00, è una sfida che può indirizzare in modo deciso il cammino verso la qualificazione in Copa Libertadores. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LANUS-LDU QUITO SU BET365

Dove vedere Lanus-LDU Quito in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Lanus arriva a questo appuntamento con un’identità molto chiara: squadra compatta, organizzata e difficile da scardinare. Dopo la sconfitta iniziale, la vittoria per 1-0 contro l’Always Ready ha rimesso tutto in equilibrio e soprattutto ha confermato la solidità difensiva del gruppo. I numeri parlano di una squadra che concede pochissimo: appena mezzo gol subito di media nel girone e addirittura 0.4 nelle ultime uscite complessive. Questo significa una struttura difensiva molto affidabile, ma anche una scelta tattica precisa: partite controllate, ritmi bassi e pochi rischi. C’è però anche un altro lato della medaglia. Il Lanus segna poco, produce poco e spesso le sue partite restano bloccate a lungo. Non è un caso che le ultime gare siano state caratterizzate da pochissimi gol. In casa, però, la squadra cambia leggermente marcia. Non tanto per la produzione offensiva, quanto per la capacità di gestire i momenti. Il Lanúu difficilmente va sotto nel primo tempo e spesso porta le partite su binari favorevoli già nella gestione iniziale.

La LDU Quito arriva invece con numeri ancora più solidi, soprattutto a livello difensivo. Due vittorie su due nel girone e zero gol subiti: questo dice già tutto sulla qualità della fase difensiva della squadra ecuadoriana. La LDU è una squadra estremamente disciplinata, che sa controllare il ritmo e soprattutto limitare gli avversari. Non concede spazi, non si espone e gioca partite molto “pulite” dal punto di vista tattico. Anche qui i numeri sono chiari: in Libertadores non ha ancora incassato gol e nelle ultime dieci partite continentali almeno una delle due squadre è rimasta a secco. Offensivamente è più concreta che spettacolare. Non crea tantissimo, ma è efficace quando serve. La capacità di passare in vantaggio e poi gestire il risultato è uno dei suoi punti di forza, come dimostrano i tanti primi tempi chiusi avanti. Fuori casa, inoltre, la LDU ha un approccio molto diretto: poche partite chiuse in pareggio e una chiara volontà di portare a casa il risultato, nel bene o nel male.

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