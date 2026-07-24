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La Liga Profesional Argentina propone uno dei match più interessanti della prima giornata del Torneo Clausura: Lanús-San Lorenzo, in programma nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio alle 02:30 italiane. Due squadre ambiziose si affrontano all'Estadio Ciudad de Lanús con l'obiettivo di iniziare il nuovo campionato conquistando subito tre punti preziosi.
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Il Lanús vuole sfruttare il fattore campoIl Lanús debutta davanti ai propri tifosi con la volontà di partire subito con una vittoria. La formazione granata vuole confermarsi tra le protagoniste del campionato argentino e sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà un avversario sempre ostico. Reduce da una stagione ricca di impegni anche a livello internazionale, il Lanús punta a iniziare il Clausura con il piede giusto.
La squadra di casa proverà a imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, cercando di sfruttare qualità tecnica e intensità per conquistare l'intera posta in palio.
Il San Lorenzo cerca un colpo esternoIl San Lorenzo arriva all'esordio con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo su uno dei campi più difficili del torneo. Il club di Buenos Aires vuole iniziare il Clausura dando continuità a quanto mostrato nell'Apertura e sa che una buona prestazione in trasferta potrebbe rappresentare un'importante iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione.
Gli ospiti punteranno su solidità difensiva e organizzazione tattica, cercando di sfruttare le occasioni che si presenteranno durante i novanta minuti.
Il momento delle due squadreIl Lanús vuole sfruttare il sostegno del proprio pubblico per iniziare il Torneo Clausura con una vittoria e lanciare un segnale alle dirette concorrenti.
Il San Lorenzo, invece, punta a partire con un risultato positivo lontano da casa. Un successo o anche un pareggio contro una squadra di valore come il Lanús rappresenterebbero un buon punto di partenza per il nuovo campionato.
Le probabili formazioni di Lanús-San LorenzoLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che promette equilibrio, intensità e spettacolo.
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