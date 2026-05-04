Il LASK arriva alla sfida contro il Rapid Vienna con un momento piuttosto solido e in crescita soprattutto sul piano offensivo. Nelle ultime gare ha mostrato grande capacità realizzativa, con vittorie larghe come il 5-1 in trasferta contro l’Hartberg e il 4-2 in Coppa sull'Altach. Il Rapid, invece, si presenta con un andamento più irregolare ma comunque competitivo. La squadra di Vienna ha alternato buone prestazioni a qualche passo falso, come la sconfitta interna contro lo Sturm Graz e il ko contro l’Hartberg, ma ha anche ottenuto risultati importanti come la vittoria di misura contro il Salisburgo (1-0) nel turno precedente. Guarda ora Sporting Lisbona-Guimaraes GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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LASK-Rapid Vienna, probabili formazioni

LASK (4-3-3): Jungwirth; Jørgensen, Andrade, Bogarde, Bello; Horvath, Cissé, Alemão; Kalajdzic, Usor, Adeniran. Allenatore: Dietmar Kühbauer

Rapid Vienna (3-4-2-1): Hedl; Schöller, Cvetkovic, Raux Yao; Bolla, Amané, Seidl, Ahoussou; Dahl, Antiste; Weimann. Allenatore: Johannes Hoff Thorup

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