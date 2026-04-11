La sfida tra Latina e Casarano andrà in scena domenica 12 aprile 2026 alle ore 14:30 allo Stadio Domenico Francioni, ed è valida per la 36ª giornata del campionato di Serie C (Girone C). Un match che arriva in una fase decisiva della stagione, con punti pesanti in palio per entrambe le squadre. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LATINA-CASARANO SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Latina si presenta all’appuntamento con una buona solidità, soprattutto nelle gare casalinghe, dove ha costruito gran parte del proprio rendimento. Davanti al proprio pubblico la squadra ha mostrato organizzazione e compattezza, puntando su un sistema di gioco equilibrato che mira prima di tutto a non concedere spazi agli avversari. Un approccio pragmatico che ha permesso ai nerazzurri di ottenere risultati importanti tra le mura amiche.

Il Casarano, invece, arriva a questa sfida con un rendimento più altalenante. La formazione pugliese è capace di esprimere un buon calcio e di mettere in difficoltà qualsiasi avversario, ma ha anche mostrato qualche passaggio a vuoto nel corso della stagione. La squadra può contare su individualità di qualità in fase offensiva e tende a rendersi particolarmente pericolosa quando riesce a ripartire con velocità, sfruttando gli spazi concessi.

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