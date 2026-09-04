Il Francioni può diventare il luogo giusto per cancellare una trasferta amara e dare finalmente una svolta alle prime settimane di campionato. Latina-Forlì è in programma sabato 5 settembre 2026 alle ore 18:00, per la terza giornata del Girone B di Serie C, e mette di fronte due squadre separate da tre punti ma soprattutto da un avvio di stagione molto differente. VEDI LATINA-FORLI' IN DIRETTA STREAMING SU BET365

I pontini tornano davanti al proprio pubblico dopo il pesante 3-1 incassato sul campo del Ravenna e sono ancora alla ricerca della prima vittoria, mentre dall'Emilia-Romagna arriva una delle grandi sorprese di questo inizio di torneo. Il Forlì ha raccolto quattro punti nelle prime due giornate ed è in testa alla classifica, distinguendosi soprattutto per una produzione offensiva impressionante: otto reti realizzate in appena 180 minuti di campionato. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI LATINA-FORLÌ. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Latina-Forlì in diretta TV e streaming

Latina-Forlì sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per sabato 5 settembre alle ore 18:00. Per l'incontro del Francioni è indicato Sky Sport 257 come canale dedicato alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Latina-Forlì tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Latina-Forlì

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Latina-Forlì tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Latina-Forlì: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo stadio Domenico Francioni di Latina. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.

Partita: Latina-Forlì

Latina-Forlì Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Data: sabato 5 settembre 2026

sabato 5 settembre 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Domenico Francioni

Domenico Francioni Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Latina: il Francioni per reagire

Il Latina ha raccolto un punto nelle prime due giornate e occupa attualmente la diciassettesima posizione. L'esordio contro il Pineto si era chiuso sullo 0-0, ma alla seconda giornata è arrivata la prima sconfitta stagionale: il Ravenna si è imposto per 3-1, mettendo in evidenza alcune difficoltà che la formazione pontina dovrà provare a correggere rapidamente.

Il risultato del Benelli, tuttavia, non racconta completamente quanto mostrato dai nerazzurri. Gennaro Volpe ha infatti sottolineato soprattutto la qualità della prima parte di gara, definendo quello del Latina un «grandissimo primo tempo» sul campo di una formazione che considera attrezzata per vincere il campionato. Il tecnico ha riconosciuto il calo accusato nella ripresa, ma ha indicato chiaramente la strada da seguire: «Ripartiamo dalle cose buone», ricordando come la stagione sia ancora nelle sue fasi iniziali.

Il rendimento complessivo delle ultime settimane offre comunque qualche motivo di fiducia. Considerando anche gli impegni precedenti, il Latina ha trovato con buona frequenza la via della porta, mentre nelle prime due giornate di campionato il bottino si è fermato a una sola rete. Contro il Forlì la priorità sarà quindi trasformare le buone fasi di gioco in maggiore concretezza, senza perdere equilibrio. Dopo la porta inviolata mantenuta all'esordio e i tre gol incassati a Ravenna, il Latina dovrà prestare particolare attenzione alle transizioni di una formazione romagnola che ha già mostrato una notevole facilità nel trovare la porta.

Il momento del Forlì: otto gol e primo posto

Il Forlì arriva al Francioni con numeri decisamente differenti. I romagnoli hanno conquistato quattro punti nelle prime due giornate, pareggiando 2-2 sul campo della Sambenedettese prima di travolgere il Pescara con un clamoroso 6-3. Proprio quest'ultimo risultato fotografa bene le caratteristiche mostrate dalla squadra in questo avvio: grande capacità di creare occasioni e segnare, accompagnata però da una fase difensiva tutt'altro che impermeabile. Il Forlì ha infatti realizzato otto reti ma ne ha già incassate cinque.

La settimana dei romagnoli è stata inoltre particolarmente intensa per la presenza dell'impegno di Coppa Italia Serie C contro il Ravenna, terminato con una sconfitta per 2-1. Il ritorno immediato al campionato obbligherà quindi a gestire anche le energie, ma la partenza in Serie C ha dato alla squadra fiducia e consapevolezza. Presentarsi a Latina da prima della classe rappresenta un ulteriore incentivo: confermare quanto mostrato nelle prime due giornate significherebbe trasformare un ottimo avvio in qualcosa di ancora più concreto.

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Probabili formazioni di Latina-Forlì

Il Latina dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Basti tra i pali ed Ercolano, Calabrese, Marenco e De Cristofaro a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Castorri, Porro e Riccardi, mentre davanti Sylla dovrebbe essere affiancato da Báez e Pace.

Anche il Forlì potrebbe presentarsi con il 4-3-3. Theiner è il candidato per la porta, con Mandrelli, Saporetti, De Risio e Valentini nel reparto arretrato. Rosetti, Farinelli e Coveri dovrebbero agire in mezzo al campo, mentre Macrì, Trombetta e Petrelli compongono il possibile tridente offensivo.

LATINA (4-3-3): Basti; Ercolano, Calabrese, Marenco, De Cristofaro; Castorri, Porro, Riccardi; Sylla, Báez, Pace. Allenatore: Gennaro Volpe.

FORLÌ (4-3-3): Theiner; Mandrelli, Saporetti, De Risio, Valentini; Rosetti, Farinelli, Coveri; Macrì, Trombetta, Petrelli. Allenatore: Alessandro Miramari.