Il Francioni ospita Latina-Potenza, gara valida per la 28ª giornata di Serie C Girone C, in programma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 14:30. Una sfida importante per entrambe, con il Latina Calcio 1932 che vuole tornare alla vittoria e il Potenza Calcio intenzionato a dare continuità al recente successo.
La Serie C in streaming gratis
Latina-Potenza: probabili formazioni e streaming gratis del match
Dove vedere Latina-Potenza in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento del Latina—
Il Latina attraversa una fase delicata ma resta competitivo soprattutto tra le mura amiche. La squadra non vince da quattro partite, ma il rendimento interno resta positivo, con diversi risultati utili consecutivi che hanno rafforzato la fiducia del gruppo. Il recente pareggio contro la Cavese ha confermato la solidità difensiva, ma resta la necessità di migliorare la fase offensiva per tornare ai tre punti. Il Francioni si conferma un fattore importante, dove il Latina riesce a esprimere un calcio più organizzato e incisivo.
Il momento del Potenza—
Il Potenza arriva con entusiasmo dopo la netta vittoria per 3-0 contro il Team Altamura, risultato che ha rilanciato le ambizioni della squadra. Tuttavia, il vero problema resta il rendimento in trasferta. I lucani hanno vinto solo una volta lontano da casa in tutta la stagione, raccogliendo pochi punti e mostrando difficoltà soprattutto nella gestione difensiva. La trasferta di Latina rappresenta un banco di prova importante per dimostrare crescita e continuità.
Probabili formazioni di Latina-Potenza—
Il Latina dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, puntando sulla compattezza difensiva e sulla qualità dei giocatori offensivi alle spalle della punta centrale.
Il Potenza risponde con un 4-3-3 offensivo, cercando di sfruttare velocità e ampiezza sugli esterni.
Latina (3-4-2-1): Mastrantonio; Parodi, Marenco, Carillo; Ercolano, Hergheligiu, De Ciancio, Pace; Fasan, Ricciardi; Parigi.
Potenza (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Camigliano, Balzano; Siatounis, Felippe, Erradi; Schimmenti, Selleri, D’Auria.
