La vittoria conquistata a Udine ha restituito entusiasmo e fiducia alla Dolomiti Energia Trento, che si avvicina all’ultima settimana della stagione con un obiettivo preciso: superare l’EA7 Olimpia Milano nella sfida in programma domenica 10 maggio alle ore 17 alla BTS Arena e continuare a inseguire il sogno playoff. Quella che fino a poche settimane fa sembrava una semplice partita di fine campionato è diventata invece un appuntamento decisivo per il futuro della squadra trentina. Per questo motivo l’ambiente si prepara a vivere un pomeriggio ad altissima tensione, con il pubblico chiamato a trasformare il palazzetto in una vera e propria spinta in più per i bianconeri.

Milano arriva a questo appuntamento in grande forma: la squadra guidata da coach Poeta ha infilato quattro successi consecutivi ed è salita a quota 40 punti, restando pienamente in corsa per migliorare il proprio piazzamento in vista dei playoff. Anche per i biancorossi, quindi, il match di Trento rappresenta un passaggio fondamentale della stagione, visto che l’obiettivo è ottenere un’altra vittoria e approfittare di un eventuale passo falso di Brescia per tentare il sorpasso finale in classifica.

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