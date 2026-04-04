Gara che si gioca più sulla testa che sui numeri. Il Le Havre deve reagire per non complicarsi la vita, l’Auxerre cerca conferme dopo il successo recente

Stefano Sorce 4 aprile - 17:11

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Il momento delle due squadre — Il Le Havre arriva da un periodo complicato. I risultati recenti raccontano una squadra in difficoltà, con una sola partita utile nelle ultime cinque e diverse prestazioni che hanno lasciato più dubbi che certezze. Nonostante questo, la posizione in classifica consente ancora un certo margine di tranquillità. Il vantaggio sulla zona retrocessione permette di lavorare senza panico, ma la sensazione è che serva una reazione immediata per evitare di riaprire discorsi già chiusi.

L’Auxerre, invece, ha ritrovato fiducia proprio nell’ultimo turno. La vittoria contro il Brest ha interrotto una serie negativa e ha dato nuova energia a una squadra che sembrava in difficoltà. Il problema resta la continuità. La classifica è ancora delicata e ogni partita diventa decisiva. Tuttavia, il successo recente ha dimostrato che la squadra ha ancora margine per giocarsi la salvezza.

Probabili formazioni di Le Havre-Auxerre — Il Le Havre dovrebbe schierarsi con Diaw tra i pali, difesa a quattro composta da Nego, Sanganté, Seko e Zouaoui. A centrocampo spazio a Ebonog, Gourna-Douath e Ndiaye, mentre in attacco il tridente formato da Soumaré, Samatta e Boufal.

L’Auxerre risponde con De Percin in porta, davanti a Sy, Diomandé, Okoh e Mensah. A centrocampo Faivre, Owusu, Danois e Oppegard, mentre in avanti la coppia composta da Sinayoko e Namaso.

Le Havre (4-3-3): Diaw; Nego, Sanganté, Seko, Zouaoui; Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye; Soumaré, Samatta, Boufal.

Auxerre (4-4-2): De Percin; Sy, Diomandé, Okoh, Mensah; Faivre, Owusu, Danois, Oppegard; Sinayoko, Namaso.