Il Bristol non perde in casa da 5 match ufficiali ma incontra Milto Keynes, team che ha sbancato il Memorial Stadium in 2 delle ultime 3 trasferte. Scopri come seguire la diretta streaming del match.

Redazione Derby Derby Derby 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 09:53)

Mentre Premier League e Championship sono ferma per la sosta nazionali in League Two, ovvero la quarta categoria del calcio britannico si va avanti a giocare. Bristol e Milton Keynes si affrontano sabato 11 ottobre alle ore 16 per un match sulla carta equilibrato e incerto. Con Bet365 puoi seguire Bristol-MK Dons GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Bristol-MK Dons in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Bristol-MK Dons è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la League Two inglese e in particolare la sfida del Memorial Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratis Bristol-MK Dons in streaming live. Questo è l'unico modo per vedere il match in diretta.

Preview Bristol-MK Dons — I padroni di casa sono 12esimi in classifica con 17 punti conquistati frutto di 5 vittorie, 1 pareggi e 4 sconfitte con una differenza reti in parità (13-13). La squadra, che non perde da 5 match ufficiali in casa arriva dal ko esterno per 2-1 contro il Walsall con rimonta subita nella ripresa. Gli ospiti del MK Dons hanno un punto in più dei rivali e viaggiano a 5 vinte, 3 segni X e 3 perse con 19 goal segnati e 12 subiti. Buon il momento di forma per i bianco-oro che arrivano da 2 successi di fila di misura 2-1 contro lo Shrewsbury e 3-2 sul Gillingham. Le due formazioni non si sfidano dal 2023 quando a febbraio la squadra della città di Wilbledon espugnò Bristol 2-0.

Probabili formazioni Bristol-MK Dons — BRISTOL (4-4-2) - Southwood; Southam, Lopata, Kilgour, Sparkes; Thomas, Chang, Bilongo, McEachran; Harrison, Cavegn. All. Clarke.

MILTON KEYNES (4-3-3) - MacGillivray; Nemane, Offord, Ekpitela, Mellish; Collar, Kelly, Gilbey; Mendez, Maguaire, Paterson. All. Warne.