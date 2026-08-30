Lecce-Roma porta la seconda giornata di Serie A 2026/27 al Via del Mare, dove lunedì 31 agosto alle ore 18:30 si affrontano due squadre partite con il piede giusto. I salentini di Eusebio Di Francesco hanno espugnato Venezia per 2-0, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini ha mandato un messaggio ancora più rumoroso travolgendo 4-0 la Fiorentina all'Olimpico. La sfida mette quindi immediatamente alla prova le ambizioni dei giallorossi contro un Lecce che davanti al proprio pubblico proverà a confermare quanto di buono mostrato all'esordio. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I numeri recenti del confronto pendono nettamente dalla parte della Roma. I giallorossi hanno vinto senza subire reti gli ultimi tre confronti di Serie A contro il Lecce e arrivano al Via del Mare con una serie di sei successi consecutivi in campionato considerando anche il finale della passata stagione. Prima del fischio d’inizio puoi controllare anche gli altri appuntamenti sportivi della giornata: ESPLORA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONSULTA IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE SU LOTTOMATICA oppure ACCEDI A VINCITÙ E VERIFICA LE PARTITE PRESENTI NEL PALINSESTO.

Dove vedere Lecce-Roma in diretta TV e streaming

Lecce-Roma si gioca lunedì 31 agosto alle ore 18:30 allo stadio Via del Mare. La partita sarà disponibile sia su DAZN sia su Sky, essendo uno dei tre incontri della seconda giornata trasmessi in co-esclusiva. Su Sky sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, mentre per lo streaming sarà disponibile anche attraverso NOW e Sky Go. Su Sky la telecronaca sarà affidata a Davide Polizzi, con Lorenzo Minotti al commento tecnico. Gli inviati al Via del Mare saranno Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

ROMA, ITALIA - 24 AGOSTO: Niccolò Pisilli della Roma segna il quarto gol della sua squadra superando David De Gea della Fiorentina durante la partita di Serie A tra AS Roma e ACF Fiorentina, disputata allo Stadio Olimpico il 24 agosto 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Lecce, Di Francesco riparte dal colpo di Venezia

Il Lecce ha cominciato il nuovo campionato nel modo migliore possibile. La vittoria per 2-0 sul campo del Venezia ha consegnato immediatamente tre punti alla squadra di Di Francesco, che è riuscita a essere estremamente concreta nonostante abbia lasciato per lunghi tratti il possesso agli avversari. A decidere la partita sono stati Gorter e Tiago Gabriel, con una rete per tempo. Una prestazione che ha mostrato un Lecce disposto anche a soffrire e ad aspettare, senza necessariamente avere bisogno di controllare il pallone per rendersi pericoloso. Contro la Roma sarà inevitabilmente necessario alzare ulteriormente il livello. La pressione portata dalla formazione di Gasperini sarà molto più aggressiva e Di Francesco dovrà trovare il modo di superare la prima linea giallorossa senza perdere palloni pericolosi nella propria metà campo.

Il tecnico dovrebbe mantenere il 4-3-3. In difesa Tiago Gabriel è atteso dal primo minuto insieme a Gaspar, mentre a centrocampo Coulibaly, Ngom e Gorter possono essere confermati. Il principale dubbio riguarda il centravanti: Geubbels è al momento favorito su Stulic. C'è poi una curiosità che riguarda proprio Eusebio Di Francesco. La Roma è l'avversaria contro cui il tecnico ha raccolto meno soddisfazioni: nei precedenti da allenatore contro i giallorossi non è ancora riuscito a conquistare una vittoria. Un dato che rende ancora più interessante la sfida con Gasperini.

Roma, Malen e Dybala hanno già acceso l'attacco

Se il Lecce ha convinto, la Roma ha fatto ancora più rumore. Il 4-0 rifilato alla Fiorentina ha rappresentato una dimostrazione di forza particolarmente significativa per la squadra di Gasperini. Intensità, aggressività e qualità offensiva hanno permesso ai giallorossi di indirizzare la partita senza concedere praticamente nulla agli avversari. Il grande protagonista è stato Donyell Malen, autore di una tripletta. L'olandese ha confermato immediatamente la propria capacità di attaccare la profondità e trasformare in gol il lavoro prodotto dalla squadra. Alle sue spalle ha brillato Paulo Dybala, determinante nella creazione delle occasioni.

La trasferta del Via del Mare rappresenta però una prova differente. Il Lecce potrebbe concedere meno campo alle spalle della propria difesa e costringere la Roma ad attaccare contro una struttura molto più raccolta. Gasperini sembra intenzionato a modificare pochissimo rispetto alla prima giornata. Koné resta da valutare dopo i problemi accusati contro la Fiorentina, mentre sulla fascia destra c'è il principale ballottaggio della vigilia: Lulli è leggermente avanti rispetto a Molina.

VENEZIA, ITALIA - 23 AGOSTO: Olaf Gorter del Lecce festeggia dopo aver segnato il gol del vantaggio della sua squadra durante la partita di Serie A tra Venezia FC e US Lecce, disputata allo Stadio Pier Luigi Penzo il 23 agosto 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Le chiavi della partita

La capacità del Lecce di resistere alla pressione alta della Roma potrebbe indirizzare l'intero incontro. Gasperini cercherà di impedire ai salentini di costruire con tranquillità, portando numerosi uomini nella metà campo avversaria. Recuperare il pallone vicino all'area del Lecce permetterebbe a Dybala e Malen di attaccare immediatamente una difesa non ancora completamente schierata. Di Francesco potrebbe quindi scegliere una soluzione più diretta, evitando di assumersi rischi eccessivi nella prima costruzione.

Un altro aspetto fondamentale sarà il movimento di Malen. L'olandese non è un centravanti statico: tende ad attaccare continuamente gli spazi e può trascinare fuori posizione i centrali avversari. La sua intesa con Dybala è già sembrata particolarmente efficace contro la Fiorentina. Il Lecce dovrà invece cercare di sfruttare le zone lasciate libere dagli esterni della Roma. Se riuscirà a superare il primo pressing, Pierotti e N'Dri potranno trovare campo per attaccare rapidamente la retroguardia giallorossa.

Lecce-Roma: data, orario e canali