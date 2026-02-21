Il Girone A di Serie C propone una sfida di grande interesse allo stadio di Lecco, dove Lecco e Albinoleffe si affrontano domenica 22 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa occupano la seconda posizione con 51 punti e cercano un successo per consolidare la propria posizione in vetta, mentre gli ospiti sono dodicesimi a quota 33 e arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica. Una partita che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre.