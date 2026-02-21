Il Girone A di Serie C propone una sfida di grande interesse allo stadio di Lecco, dove Lecco e Albinoleffe si affrontano domenica 22 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa occupano la seconda posizione con 51 punti e cercano un successo per consolidare la propria posizione in vetta, mentre gli ospiti sono dodicesimi a quota 33 e arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica. Una partita che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre.
streaming
Lecco-Albinoleffe, streaming gratis e formazioni: dove vedere la diretta tv live
Hai una grande possibilità per guardare la diretta tv live della partita Lecco-Albinoleffe in streaming gratis:
Dove vedere Lecco-Albinoleffe in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme offrono anche statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni fase del match.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Lecco, secondo con 51 punti, sta vivendo un campionato di alto livello e punta a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato pieno. La squadra di Federico Valente si affida a solidità difensiva e costruzione paziente del gioco per imporre il proprio ritmo.
L’Albinoleffe, dodicesima con 33 punti, arriva a questo confronto cercando continuità di rendimento per allontanarsi dalla zona calda della classifica. La formazione di Giovanni Lopez punta su equilibrio tra fase difensiva e transizioni rapide, cercando di sfruttare le occasioni in contropiede.
Le probabili formazioni di Lecco-Albinoleffe—
La Lecco dovrebbe confermare il 3-4-3, modulo che consente ampiezza offensiva e controllo del centrocampo, bilanciando possesso e ripartenze.
L’Albinoleffe risponde con il 3-5-2, sistema pensato per garantire equilibrio tra difesa e attacco e presidiare la zona centrale del campo.
Lecco (3-4-3): Furlan, Kritta, Tanco, Battistini, Furrer, Zanellato, Metlika, Rizzo, Mallamo, Sipos, Frigerio. Allenatore: Federico Valente
Albinoleffe (3-5-2): Di Chiara, Baroni, Potop, Gusu, Ambrosini, Mandelli, Parlati, Lombardi, Garattoni, De Paoli, Sali. Allenatore: Giovanni Lopez
© RIPRODUZIONE RISERVATA