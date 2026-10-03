In occasione dell'8ª giornata del Girone A di Serie C, domenica 4 ottobre alle ore 12:30 si affrontano Lecco e Brescia allo stadio Rigamonti-Ceppi. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta per 3-0 sul campo del Cittadella e sono fermi a 8 punti dopo sette giornate, mentre il Brescia ha raccolto un 1-1 contro la Dolomiti Bellunesi e si presenta al confronto con 13 punti. Il calcio d'inizio è fissato per le 12:30.VEDI LECCO-BRESCIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Lecco ha mostrato una buona tenuta nella prima parte della gara di Cittadella, prima di subire tre reti nella ripresa, mentre il Brescia è reduce da una partita in cui ha creato diverse situazioni offensive ma non è riuscito ad andare oltre il pareggio. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Lecco-Brescia.

Dove vedere Lecco-Brescia in diretta TV e streaming

La partita

e sarà disponibile anche in streaming su

, nell'ambito della programmazione della Serie C. Il match è in calendario domenica 4 ottobre alle ore 12:30.

Per seguire Lecco-Brescia in streaming è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Lecco-Brescia tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio.

È consigliabile controllare la disponibilità della gara e il proprio piano di abbonamento prima delle 12:30, orario previsto per l'inizio della partita.

Lecco-Brescia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Lecco-Brescia

Competizione: Serie C

Girone: A

Giornata: 8ª

Data: domenica 4 ottobre 2026

Orario: 12:30

Stadio: Rigamonti-Ceppi, Lecco

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Lecco

Il Lecco arriva alla sfida con

e deve reagire alla pesante sconfitta rimediata nell'ultimo turno sul campo del Cittadella. Lo 0-3 non racconta completamente l'andamento del primo tempo, nel quale i blucelesti sono rimasti dentro la partita e hanno cercato di attaccare la profondità con

. Nella ripresa, però, la squadra di Federico Valente ha pagato alcuni errori nella gestione delle situazioni difensive e ha incassato tre gol tra il 61' e l'81'.

Contro il Brescia servirà soprattutto maggiore attenzione nella protezione degli spazi alle spalle del centrocampo, dopo le difficoltà emerse nella seconda parte della gara precedente. Il fattore campo rappresenta inoltre un elemento importante per una squadra che deve interrompere la serie di risultati negativi maturata nelle ultime settimane.

Il momento del Brescia

Il Brescia è invece arrivato alla gara con

, grazie a un percorso caratterizzato da tre vittorie e quattro pareggi nelle prime sette giornate. Nell'ultimo turno la formazione allenata da

ha pareggiato 1-1 contro la Dolomiti Bellunesi: Casasola ha portato avanti i biancazzurri, raggiunti nella ripresa dalla rete di Sia.

Il dato più significativo è il rendimento della squadra nelle prime giornate, con il Brescia ancora imbattuto e capace di segnare quattro reti nella trasferta contro l'Alcione Milano. A Lecco i biancazzurri possono puntare ancora sulla qualità tra le linee di Balestrero e Rizzo Pinna, oltre alla capacità di Crespi di dare profondità alla manovra.

Le probabili formazioni di Lecco-Brescia

Il Lecco dovrebbe ripartire dal

, con Vettorel tra i pali e Comi, Arena e Sidler davanti al portiere. A centrocampo spazio a Litti, Metlika, Mallamo e Manetti, mentre Pellegrino e Bonaiti dovrebbero agire alle spalle di Murillo.

Il Brescia dovrebbe rispondere con il

, affidandosi a Zacchi in porta, Sørensen, Silvestri e Rizzo in difesa. Casasola e Boci dovrebbero presidiare le corsie esterne, con Mercati e Zennaro in mezzo al campo. Davanti, Balestrero e Rizzo Pinna dovrebbero agire alle spalle di Crespi.

Lecco (3-4-2-1): Vettorel; Comi, Arena, Sidler; Litti, Metlika, Mallamo, Manetti; Pellegrino, Bonaiti; Murillo. Allenatore: Federico Valente.

Brescia (3-4-2-1): Zacchi; Sørensen, Silvestri, Rizzo; Casasola, Mercati, Zennaro, Boci; Balestrero, Rizzo Pinna; Crespi. Allenatore: Corini.