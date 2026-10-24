Cinque gol a Vercelli hanno restituito fiducia al Lecco, che adesso vuole trasformare quella prestazione nell’inizio di una serie positiva. Lecco-Folgore Caratese si gioca domenica 25 ottobre alle 17:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi, nell’undicesima giornata del Girone A di Serie C. Per i blucelesti è l’occasione di tornare a vincere davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti cercano punti per risalire dalle ultime posizioni. GUARDA LECCO-FOLGORE CARATESE IN STREAMING SU BET365.

La squadra di Federico Valente ha raccolto 13 punti nelle prime dieci giornate, contro i sei della Folgore Caratese. Il divario non cancella però la necessità di affrontare con attenzione una formazione che ha bisogno di interrompere una sequenza negativa. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE LECCO-FOLGORE CARATESE IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove vedere Lecco-Folgore Caratese: canale TV e streaming

La partita sarà trasmessa integralmente su. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche attraverso, mentre la diretta streaming sarà disponibile su, con un abbonamento che includa l’evento.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Lecco-Folgore Caratese tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Lecco-Folgore Caratese: TV, streaming e informazioni

Partita: Lecco-Folgore Caratese

Lecco-Folgore Caratese Competizione: Serie C 2026/27, Girone A

Serie C 2026/27, Girone A Giornata: 11ª

11ª Data: domenica 25 ottobre 2026

domenica 25 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Rigamonti-Ceppi, Lecco

Rigamonti-Ceppi, Lecco Diretta TV: Sky Sport 253

Sky Sport 253 Streaming: Sky Go, NOW

Lecco, dopo Vercelli serve una conferma davanti ai propri tifosi

Ilha dato al Lecco una vittoria convincente, utile per rilanciare fiducia e classifica. La squadra di Valente cerca adesso un risultato che dia seguito a quella prestazione, soprattutto in uno stadio nel quale ha spesso raccolto meno di quanto sperato. Il bilancio casalingo comprende infatti: un rendimento senza sconfitte, ma con diversi punti lasciati per strada. Il successo interno manca dalla partita contro la

La solidità rappresenta una base importante. Con nove gol subiti nelle prime dieci giornate, il Lecco ha mostrato una tenuta difensiva sulla quale costruire, mentre la serata di Vercelli ha valorizzato anche le possibilità del reparto offensivo. Contro la Folgore servirà pazienza per trovare spazi, senza perdere equilibrio nella ricerca del vantaggio. Metlika e Mallamo dovrebbero guidare il centrocampo, con Pellegrino e Capello chiamati a collegare la manovra alla punta Casarotto.

Folgore Caratese, tre sconfitte consecutive da lasciarsi alle spalle

Laarriva a Lecco dopo i ko contro. Tre partite senza punti che hanno complicato un avvio già difficile, lasciando la squadra nelle posizioni più basse della classifica. L’ultimo stop, per, ha confermato la necessità di migliorare sia nella protezione della porta sia nella capacità di dare continuità agli attacchi.

Il bilancio delle prime dieci giornate è di una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte, con nove reti segnate e quindici subite. Per cambiare passo servirà una prestazione compatta, capace però di mantenere una minaccia offensiva. La squadra di Federico Guidi dovrà evitare di lasciare isolato il riferimento avanzato. Il contributo di D’Amico e Tessiore potrà diventare importante per accompagnare l’azione e permettere ai compagni di risalire il campo.

Casarotto guida il Lecco, Spalluto riferimento ospite: le probabili formazioni

Ildovrebbe riproporre il. Davanti a Vettorel sono attesi Rizzo, Arena e Sidler. Urso e Manetti agiranno sulle corsie, con Metlika e Mallamo al centro. Pellegrino e Capello dovrebbero muoversi alle spalle dell’unica punta Casarotto.

Per la Folgore Caratese, una possibile soluzione è la conferma del 5-4-1 utilizzato nell’ultima uscita. Sarr difenderà la porta, con Duca e Balzano sulle fasce e Gega, Bassino e Minerva al centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Tessiore, Ndoj, Castellano e D’Amico, con Spalluto come riferimento offensivo.

Lecco (3-4-2-1): Vettorel; Rizzo, Arena, Sidler; Urso, Metlika, Mallamo, Manetti; Pellegrino, Capello; Casarotto. Allenatore: Federico Valente.

Folgore Caratese (5-4-1): Sarr; Duca, Gega, Bassino, Minerva, Balzano; Tessiore, Ndoj, Castellano, D’Amico; Spalluto. Allenatore: Federico Guidi.