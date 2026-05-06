Lecco-Giana Erminio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

Lecco-Giana Erminio, play-off promozione: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365
Arrivano i tifosi del Lecco per il derby: Como, una città in tilt
Lecco e Giana Erminio si affrontano allo stadio “Rigamonti-Ceppi” nel secondo turno dei playoff di Serie C, in una gara che mette in palio l’accesso alla fase successiva. I blucelesti partono favoriti grazie al miglior piazzamento ottenuto in regular season e potranno qualificarsi anche con un pareggio nei 90 minuti. Dall’altra parte, la Giana Erminio arriva con entusiasmo e senza pressione dopo aver già superato il primo turno contro il Trento. Guarda ora Lecco-Giana Erminio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Lecco-Giana Erminio: dove vedere la Serie C in Streaming e in TvLECCO GIANA ERMINIO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Lecco e Giana Erminio in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
- Registrarsi o accedere al conto di Bet365
- Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
- Cercare Lecco-Giana Erminio nel palinsesto Live
SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE
Qui LeccoIl Lecco debutta nei playoff dopo aver chiuso il campionato al quarto posto e aver usufruito del turno di riposo. L’ultima gara ufficiale della squadra di Federico Valente risale al 25 aprile, quando i lombardi sono stati sconfitti 0-3 dalla Pergolettese in una partita in cui l’allenatore aveva scelto un ampio turnover per preservare i titolari in vista degli spareggi.
Qui Giana ErminioLa Giana Erminio arriva invece al “Rigamonti-Ceppi” nel miglior momento della sua stagione. La formazione di Vinicio Espinal ha eliminato il Trento nel primo turno grazie al successo esterno per 2-1, trascinata dalle reti di Vitale e Samele.
Lecco-Giana Erminio, probabili formazioni
Lecco (3-5-2): Furlan; Marrone, Battistini, Rizzo; Urso, Zanellato, Duca, Bonaiti, Metilka; Konaté, Sipos. Allenatore:Federico Valente.
Giana Erminio (3-5-2): Mazza; Colombara, Ferri, Previtali; Cannistra, Ruffini, Marotta, Pinto, Vitale; Galeandro, Samele. Allenatore: Vinicio Espinal.
Guarda ora Lecco-Giana Erminio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA