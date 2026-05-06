Lecco e Giana Erminio si affrontano allo stadio “Rigamonti-Ceppi” nel secondo turno dei playoff di Serie C, in una gara che mette in palio l’accesso alla fase successiva. I blucelesti partono favoriti grazie al miglior piazzamento ottenuto in regular season e potranno qualificarsi anche con un pareggio nei 90 minuti. Dall’altra parte, la Giana Erminio arriva con entusiasmo e senza pressione dopo aver già superato il primo turno contro il Trento. Guarda ora Lecco-Giana Erminio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Lecco-Giana Erminio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

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Lecco-Giana Erminio, probabili formazioni

Ildebutta nei playoff dopo aver chiuso il campionato al quarto posto e aver usufruito del turno di riposo. L’ultima gara ufficiale della squadra di Federico Valente risale al 25 aprile, quando i lombardi sono stati sconfitti 0-3 dalla Pergolettese in una partita in cui l’allenatore aveva scelto un ampio turnover per preservare i titolari in vista degli spareggi.Laarriva invece al “Rigamonti-Ceppi” nel miglior momento della sua stagione. La formazione diha eliminato il Trento nel primo turno grazie al successo esterno per 2-1, trascinata dalle reti di

Lecco (3-5-2): Furlan; Marrone, Battistini, Rizzo; Urso, Zanellato, Duca, Bonaiti, Metilka; Konaté, Sipos. Allenatore:Federico Valente.

Giana Erminio (3-5-2): Mazza; Colombara, Ferri, Previtali; Cannistra, Ruffini, Marotta, Pinto, Vitale; Galeandro, Samele. Allenatore: Vinicio Espinal.

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