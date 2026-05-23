Dove vedere Sporting Gijon-Almeria in diretta tv e streaming gratis

Sfida dagli obiettivi opposti quella tra Sporting de Gijon e Almeria. I padroni di casa hanno ormai poco da chiedere al campionato, avendo raggiunto una tranquilla posizione di classifica, mentre l’Almería è ancora pienamente coinvolto nella corsa alla promozione e non può permettersi passi falsi. La sfida si terrà domenica 24 maggio alle 18:30 e, per scoprire come non perdere nemmeno un minuto del match, continua a leggere quest'articolo.

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Il momento delle due squadre

Lo Sporting arriva all’incontro con serenità e fiducia dopo un successo convincente nell’ultima giornata, risultato che ha consolidato il buon finale di stagione. Situazione differente per l’Almería, reduce da uno stop pesante che ha complicato il cammino verso la promozione diretta. Gli ospiti restano però una delle squadre più prolifiche del campionato e sono chiamati a una risposta immediata per restare agganciati agli obiettivi più ambiziosi.

Le probabili formazioni di Sporting Gijon-Almeria

I padroni di casa scendono in campo con un folto centrocampo a 5. Lo Sporting Gijon infatti approccia la sfida con il 3-5-2, solito modulo utilizzato in questo campionato e con due riferimenti offensivi, Gaspar e Gelabert. L'Almeria dal canto suo risponderà con un dinamico 4-2-3-1 in cui l'attaccante Miguel de la Fonte sarà coadiuvato da un tridente composto da Baptistao, Arribas ed Embarba.

Sporting Gijón (3-5-2): Rubén Yáñez; Andrés Cuenca, Lucas Perrin, Pablo Vázquez; Guille Rosas, Manuel Rodriguez, Justin Smith, Alex Corredera, Pablo García; Campos Gaspar, César Gelabert.

Almería (4-2-3-1): Andrés Fernández; Daijiro Chirino, Rodrigo Ely, Nélson Monte, Álex Muñoz; Stefan Dzodic, André Horta; Leo Baptistao, Sergio Arribas, Adrián Embarba; Miguel de la Fonte.

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