Il Mifel Tennis Open by Telcel di Los Cabos entra nel vivo con l’esordio della prima testa di serie del torneo. Jiri Lehecka scenderà infatti in campo direttamente dal secondo turno e affronterà Chak Lam Coleman Wong, il miglior rappresentante del tennis di Hong Kong.

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Il momento dei due tennisti

Sulla carta il confronto vede un netto favorito. Lehecka occupa una posizione di primo piano nel ranking ATP e arriva in Messico da testa di serie numero uno, mentre Wong si trova molto più indietro in classifica. Il divario tra i due giocatori è evidente, ma la sfida presenta comunque diversi elementi di interesse.

Il tennista ceco non disputa un match ufficiale dalla partecipazione a Wimbledon. Dopo l’appuntamento londinese, Lehecka ha avuto un periodo di pausa e dovrà quindi ritrovare immediatamente ritmo e sensazioni su una superficie veloce come quella di Los Cabos.

Situazione diversa per Chak Lam Coleman Wong, che arriva al torneo messicano con maggiore continuità agonistica. Per il giocatore di Hong Kong si tratta infatti già del terzo appuntamento sul cemento dopo la parentesi sulla stagione sull’erba, un dettaglio che potrebbe avere un peso importante soprattutto nelle prime fasi del match.

Wong ha già dimostrato di poter competere contro avversari di livello e rappresenta uno dei giocatori più interessanti del movimento asiatico. La sua capacità di adattarsi rapidamente alle condizioni di gioco potrebbe essere un’arma importante contro un avversario più quotato.

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