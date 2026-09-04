Lo Stade Bollaert-Delelis ospita una sfida interessante per il cammino iniziale di Lens e Lorient. La partita si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 17:15, nel terzo turno di Ligue 1: i padroni di casa hanno raccolto 3 punti nelle prime due giornate, mentre gli ospiti sono fermi a 1 punto e cercano una reazione dopo la sconfitta interna contro il Troyes. Lens-Lorient è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall’operatore:VEDI LENS-LORIENT IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Lens-Lorient. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Lens-Lorient in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in Italia su

, piattaforma ufficiale che propone la partita anche in streaming. Il match inizierà sabato

e potrà essere seguito da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

rappresenta inoltre una soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Ligue 1 e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell’inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Lens-Lorient

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue 1; cercare Lens-Lorient tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all’operatore e allo stato dell’account. Prima del calcio d’inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Lens-Lorient: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo

di Lens. Il calcio d’inizio è fissato alle ore

. La gara sarà trasmessa in Italia su

.

Partita: Lens-Lorient

Competizione: Ligue 1

Data: sabato 5 settembre 2026

Orario: 17:15

Stadio: Stade Bollaert-Delelis

Diretta TV: Ligue 1+

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo due giornate, il Lens è a quota 3 punti, mentre il Lorient ha raccolto un solo punto. I padroni di casa hanno iniziato con una larga vittoria per 5-2 contro l’Auxerre, prima di perdere 2-1 a Strasburgo; il Lorient ha invece pareggiato 0-0 a Nizza e successivamente perso 2-1 contro il Troyes.

Il momento del Lens

Il

arriva alla sfida dopo una partenza caratterizzata da risultati molto diversi tra loro. La squadra di

ha travolto l’Auxerre per 5-2 all’esordio, ma una settimana più tardi è stata sconfitta 2-1 dallo Strasburgo. Contro i biancorossi è andato a segno

, trasformando un calcio di rigore, ma la doppietta di Gessime Yassine ha ribaltato il risultato nella ripresa. Il tecnico tedesco, arrivato in estate al posto di Pierre Sage dopo una stagione storica del club, deve quindi trovare maggiore continuità.

La rosa offre comunque diversi elementi di qualità. Thauvin rimane il principale riferimento offensivo e ha già segnato in entrambe le prime due giornate, mentre Florian Sotoca, Thorgan Hazard, Abdallah Sima e Franjo Ivanović garantiscono alternative nel reparto avanzato. In mezzo al campo, Toppmöller ha utilizzato con continuità Yannick Cuisance e Yassine Titraoui, mentre la difesa ha visto protagonista il giovane Risser tra i pali. Il Lens arriva inoltre da un precedente favorevole in casa contro il Lorient: lo scorso novembre vinse 3-0 al Bollaert-Delelis.

Il momento del Lorient

Il

ha iniziato il campionato con un pareggio senza reti a Nizza, ma la sconfitta interna per 2-1 contro il Troyes ha frenato il percorso della squadra di

. Il tecnico francese è arrivato in estate dopo aver guidato l’Angers alla permanenza in Ligue 1 nelle ultime due stagioni e ha ereditato una squadra che nella passata annata aveva chiuso al

, andando oltre le aspettative dopo la promozione dalla Ligue 2.

Il Lorient può contare su giocatori come Montassar Talbi, capitano e riferimento della difesa, Yvon Mvogo tra i pali, Noah Cadiou e Arthur Avom a centrocampo, oltre a Jean-Victor Makengo, autore del gol nella sconfitta contro il Troyes. La trasferta di Lens sarà un test significativo anche alla luce dei precedenti recenti: nel marzo 2026 il Lorient ha battuto il Lens per 2-1, mentre nel precedente giocato al Bollaert nel novembre 2025 erano stati i padroni di casa a imporsi per 3-0.

Le probabili formazioni di Lens-Lorient

Il Lens

utilizzato da Toppmöller nelle prime giornate. Risser è favorito in porta, con Antonio, Ganiou e Sagnan davanti a lui. Sugli esterni dovrebbero agire Skóraś e Udol, mentre Cuisance e Titraoui sono candidati a presidiare la zona centrale. In attacco Thauvin e Sima possono affiancare Ivanović, già utilizzato dal primo minuto contro lo Strasburgo.

Il Lorient potrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Mvogo dovrebbe essere confermato tra i pali, con Adjei, Talbi e Sylla davanti al portiere. A centrocampo Cadiou e Avom possono comporre la coppia centrale, mentre sulle corsie spazio a Kouassi e Le Bris. Makengo e Bernardeau sono candidati ad agire alle spalle di Makengo o di un altro riferimento offensivo, con Dujeux chiamato a valutare le soluzioni dopo la sconfitta contro il Troyes.

LENS (3-4-3): Risser; Antonio, Ganiou, Sagnan; Skóraś, Cuisance, Titraoui, Udol; Thauvin, Ivanović, Sima. Allenatore: Toppmöller.

LORIENT (3-4-2-1): Mvogo; Adjei, Talbi, Sylla; Kouassi, Cadiou, Avom, Le Bris; Bernardeau, Makengo; Koné. Allenatore: Dujeux.