Lens-Monaco Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Lens-Monaco: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica
La sfida delle 17, che inaugura il programma del sabato di Ligue 1 (23ª giornata) di Ligue 1, accende la vetta e intreccia ambizioni opposte in un momento cruciale della stagione. Il Lens si presenta forte del 5-0 esterno sul campo del Paris FC, un successo che ha riportato i Sang et Or al comando con 52 punti in 22 gare. Il contemporaneo passo falso del PSG contro il Rennes ha consolidato il primato, dentro un rendimento recente da 11 vittorie nelle ultime 12.

Sul fronte opposto, il Monaco arriva con quattro risultati utili consecutivi, rilanciato dal 3-1 casalingo contro il Nantes. I Rouge et Blanc cercano continuità lontano dal Principato, in una classifica che li vede all’ottavo posto ma con margini per risalire rapidamente.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1:

  • Guarda ora Lens-Monaco GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Lens-Monaco in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Lens-Monaco, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    Lens-Monaco: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv

    LENS MONACO LIGUE 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, avendo il saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Lens-Monaco in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Probabili formazioni

    Lens (3-4-2-1): Risser; Sarr, Celik, Ganiou; Aguilar, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thauvin, Saïd; Edouard. Allenatore: Sage

    Monaco (4-4-2): Köhn; Vanderson, Faes, Teze, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Adingra; Biereth, Balogun. Allenatore: Pocognoli

