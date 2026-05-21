La Coppa di Francia propone la sua finale tra Lens-Nizza, in programma venerdì 22 maggio alle ore 21:00. Una sfida secca che vale un trofeo importante per entrambe le squadre, con il Lens che arriva all’appuntamento dopo un percorso solido e il Nizza deciso a giocarsi tutto in una partita senza ritorno. PER VEDERE LA FINALE DI COPPA DI FRANCIA E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Dove vedere Lens-Nizza in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di VINCITU

Tutto il calcio in streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Lens-Nizza nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Pierre Sage, si presenta con un 3-4-2-1 compatto e dinamico. Edouard sarà il riferimento offensivo, supportato da Thauvin e Said tra le linee, con Thomasson e Sangaré a dare equilibrio in mezzo al campo.

Il Nizza, guidato da Franck Haise, risponde con un 3-4-3 offensivo e tecnico. Boga e Cho daranno imprevedibilità sugli esterni, mentre Diop agirà da terminale offensivo centrale.

Le probabili formazioni di Lens-Nizza

Ci si attende una finale equilibrata e molto intensa, dove i dettagli faranno la differenza. Il Lens punta su organizzazione e compattezza, mentre il Nizza cercherà maggiore brillantezza offensiva.

Lens (3-4-2-1): Risser, Baidoo, Sarr, Fofana, Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol, Thauvin, Said, Edouard. Allenatore: Pierre Sage

Nizza (3-4-3): Diouf, Dante, Oppong, Mendy, Bard, Vanhoutte, Boudaoui, Clauss, Boga, Diop, Cho. Allenatore: Franck Haise

CLICCA QUI PER GUARDARE LA FINALE DI COPPA DI FRANCIA IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU